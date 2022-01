Die Welt der Pferdemädchen : Sie schaffen den Prinzen ab und reiten selbst

Bibi und Tina, Wendy, „Die Mädels vom Immenhof“, „Black Beauty“, „Ostwind“ – Serien, Filme, Bücher und Zeitschriften über Pferdemädchen finden sich in großen Mengen in den Regalen und im Kino. Die Protagonistinnen dieser Geschichten lieben Pferde, erleben Abenteuer mit ihren Freundinnen, verlieben sich – alles, was auch Mädchen zwischen 10 und 17 Jahren interessiert. Das ist tatsächlich das typische Alter eines Pferdemädchens. Aber stimmt deshalb auch der Rest?

„Das blonde Mädchen aus reichem Elternhaus, ein dominantes Bild, das oft vermittelt wird, ist ein Mythos“, sagt Anja Schwanhäußer, Kulturanthropologin in Göttingen, die zum Thema Pferdemädchen forscht. „Dieses Phänomen entstand in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Verbindung mit Serien und Literatur und gibt es nur in der westliche Welt.“