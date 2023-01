Der Sesamstraße zum 50. : Monster, die man gern hat

Wer hat Angst vor Monstern? Niemand mehr? Wie sollte man auch, wenn die Monster blau sind, ein bisschen schwer von Begriff und sich nur für Süßgebäck interessieren. Oder wenn sie rot sind, eine Falsettstimme haben und Hilfe mit der Ampelanzeige brauchen. Wenn die Monster an Gameshows teilnehmen oder mit kratziger Stimme Songs über den Verkehr, über das Leben oder über ihre Heimat singen, den Ort, an dem sich all das abspielt: die Sesamstraße.

An diesem Sonntag wird die deutsche Version der Sesamstraße 50 Jahre alt. Das feiert der NDR mit einer Sesamstraßen-Jubiläumsfolge – und die ARD mit einer Sonderausgabe der Tagesthemen. Moderatorin Caren Miosga wird darin mal als Judith Rakers, mal als Frau Maischberger angesprochen, während ihr Partner im Studio, das Krümelmonster höchstselbst, versucht, ihre Keksbrosche zu verspeisen. Der Außenreporter ist Wolle Schaf, es gibt ein herrliches Interview mit dem in künstlerischen Floskeln daherschwafelnden Künstler Jonathan Käse, gleichzeitig sucht die halbe Einwohnerschaft der Sesamstraße nach einer verschwundenen Null, die sich am Ende im Studio findet und traurig bekannt gibt, sie fühle sich „so wertlos“. Am Ende kann Caren Miosga nur gratulieren.

Die Tagesthemen-Kurz-Episode ist ein wunderbares Beispiel dafür, was die Sesamstraße in den vergangenen 50 Jahren auszeichnete, sowohl im englischsprachigen Original als auch in der deutschen Version: orchestriertes Chaos. Klar, hier und da wird mal ein bisschen gezählt, zum Beispiel wenn Graf Zahl drei Äpfel vor sich liegen hat (die wiederum das Krümelmonster heimlich frisst). Und insbesondere die deutschen Segmente weisen einen pädagogischen Anspruch auf, da wird zum Beispiel der Flaschenzug erklärt oder eben die Fußgängerampel.

Doch die meiste Zeit über herrscht in der Sesamstraße eine Art kindgerechete Gesetzlosigkeit: Das Krümelmonster klaut Kekse, so viele es will, und frisst auch gern mal sämtliches Studioequipment auf, Ernie nervt Bert in jeder Episode aufs Neue und hindert ihn am Einschlafen, Gameshow-Teilnehmer halten sich nicht an die Regeln, manche Tiere können sprechen, andere nicht. Niemand ist so richtig „gut“ oder „böse“, es gibt kein Schwarz oder Weiß und wenig eindeutige Moral.

Wenn andere Kinderfiguren Anarchisten sind, dann sind sie das meist in einem bürgerlich-geordneten Umfeld, wie zum Beispiel Pippi Langstrumpf. In der Sesamstraße aber ist nichts geordnet, hier muss niemand aufbegehren, weil es keine Vorgaben für das richtige Verhalten gibt. Da gibt es einen Helden, Oskar, der in der Mülltonne lebt und darüber singt, dass er Müll mag. Und dann gibt es wieder Bibo, den freundlichen, kanariengelben Riesenvogel, der keiner Fliege etwas zuleide tun könnte. Und dann gibt es natürlich den Frosch Kermit, das Alter Ego des einstigen Schöpfers, Jim Henson, der Kermit bis zu seinem Tod 1990 spielte und der nach der Sesamstraße auch noch eine international erfolgreiche Puppensendung für Erwachsene schuf: die Muppet Show.

Dabei ist die Sesamstraße natürlich auch für Erwachsene lustig. Weil sie so absurd ist, oft ein bisschen bescheuert und gleichzeitig immer liebenswert verschroben. Kein Wunder, dass die Sendung vor 50 Jahren von Kritikern nicht gerade geliebt wurde: Was für ein Beispiel sollte das den Kindern sein, fragten Medienpädagogen, ein Monster, das in einer Mülltonne haust?

Manche Sachen in der Sesamstraße scheinen fast für Erwachsenen gemacht worden sein. Zum Beispiel die Parodie auf „Les Miserables”, auf Englisch heißt es „Les Mousserables“ und in der Hauptrolle ist ein gewisses Krümelmonster zu sehen, das durch Paris zieht, „Jean Bonbon“ heißt und seine Kekse nicht teilen will mit all den anderen Keksliebhabern. Oder die Episode, in der das Krümelmonster als „Capt’n Snack Sparrow“ nach einem Keksschatz sucht. Oder die, in der das Krümelmonster als „Krümeline, die Nimmersatte“ die „Hunger Games“ bestreiten muss.

Das alles ist wunderbar schräg, kurzweilig, unterhaltsam – und einfach sehr komisch. Monster, die man gern hat, Außerirdische, die Irdisches entdecken, Menschen, die höchstens Statisten sind neben den liebenswertesten Puppen der Welt. Da kann man es Caren Miosga nur gleichtun – und der Sesamstraße gratulieren. Auf die nächsten 50 Jahre!