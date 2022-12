Tipps für Weihnachten : Welches Buch schenke ich meinem Kind?

Was willst du nur, Kind?

Mit jeder Frage wird das Kind, genannt „Fips“, unruhiger. „Nein“, flüstert Fips zunächst, „Nein, nein“ beim nächsten Mal und in normaler Lautstärke, danach „ruft“, „schreit“ und „brüllt“ das Kind. Ist es zornig, aufgeregt, verzweifelt?

Das Pappbilderbuch von Antje Damm lässt das offen, wie vieles andere auch. Der Text ist knapp gehalten und besteht nur aus den Fragen der Großmutter an Fips und den Antworten des Kindes. Was sich das Kind wünschte, wenn es sich etwas wünschen dürfte, fragt seine Großmutter, deutet auf dieses und jenes, ein Auto, ein Geschwisterchen im Kinderwagen oder gar auf eine Möwe – wäre das vielleicht was, so fliegen zu können? „Nein, nein, nein“, sagt Fips.

Damm, vielfach preisgekrönte Autorin und Illustratorin, erzählt diese Geschichte vor allem in Bildern. Dafür hat sie Holzkulissen und -figuren hergestellt und bemalt, wundervoll auf die Flächen reduziert und den Gesichtern doch einen Ausdruck verliehen, der alle wechselnden Empfindungen widerspiegeln kann.

Der Wunsch des Kindes aber ist längst erfüllt, als die Großmutter zu fragen beginnt. Mag sein, dass Fips’ Unwille daher kommt.

Antje Damm, „Der Wunsch“; Moritz Verlag, Frankfurt am Main 2022, 22 S., br., 12 Euro, ab 3 J.

Man muss alles mal probieren

Blockflöte, Klavier, Cello? Wer sich überhaupt für klassische Musik interessiert, wer Instrumentalunterricht bekommt und beispielsweise in einer der vielen Musikklassen unserer Schulen regelmäßig im Orchester mitspielt, dem muss man diese Instrumente nicht groß erklären.

Aber was ist mit Kalimba, Sitar, Theremin? Ole Könnecke, einer der großartigsten deutschen Bilderbuchkünstler der Gegenwart, hat für ein Kindersachbuch zweiundfünfzig Instrumente in Wort und Bild versammelt, inklusive der vier klassischen Tonlagen des Menschen, die ebenfalls vorgestellt werden. Es sind jeweils gezeichnete Tiere, die das Instrument vorzeigen; der Tiger spielt Sitar, der Adler Harfe, die Giraffe Fagott. Die Beschreibungen sind knapp, informativ und voller Überraschungen. Dazu kommt jeweils ein QR-Code, der auf einen Youtube-Clip führt, auf dem man das vorgestellte Instrument anhören kann.

Das Ergebnis ist ein Hierarchie-Umsturz und eine Aufforderung, all die eher obskuren Instrumente einmal auszuprobieren, denen man hier vielleicht zum ersten Mal von Nahem begegnet.

Ole Könnecke, Hans Könnecke: „Hört sich gut an. 50 Instrumente und wie sie klingen“; Hanser Verlag, München 2022; 112 S., geb., 20 Euro, ab 6 J.

Ein Mensch von drei Jahren

Der Kosmos eines Dreijährigen ist, wenn es gut läuft, riesig, bunt, aufregend und bei allem, was auf das Kind einstürzt, geprägt von dem grundsätzlichen Gefühl, dass alles schon irgendwie gut ausgehen wird.

Wie das bei Bosco Rübe aussieht, schildern Dita Zipfel und Finn-Ole Heinrich konsequent aus der Perspektive des Kindes in ihrem Gemeinschaftswerk „Bosco Rübe rast durchs Jahr“, das Tine Schulz illustriert hat. Kindergarten, Frühstück, Geburtstag, Zoobesuch – Zipfel und Heinrich schildern das mit demselben Sinn für das Spektakuläre der Ereignisse, ob sie nun zum ersten Mal stattfinden oder Alltag sind.

Entstanden sind dabei Geschichten, die zum Vorlesen gedacht sind und den Zuhörern ein Kind vorführen, das die Welt in sich aufnimmt und darauf reagiert, das seinen Geschwistern absieht, wie es ist, in die Schule zu gehen, und keinen Grund dafür kennt, warum das bei ihm selbst anders sein soll. Nur dass Bosco die Welt verwandelt. Sie ist durch ihn, durch seinen Blick nicht mehr dieselbe. Das zu zeigen, ist das Schönste an diesem erstaunlichen Buch.

Dita Zipfel, Finn-Ole Heinrich, „Bosco Rübe rast durchs Jahr“, mit Bildern von Tine Schulz;Huckepack im mairisch Verlag, Hamburg 2022; 80 S., geb., 20 Euro, ab 4 J.

Darf man das, Stehlen?

Die Welt ist ein Selbstbedienungsladen, wenigstens für Mister Fox. Jeden Abend fragt er bei seiner Familie, der Fuchsfrau und den vier Fuchskindern, was es denn zum Abendessen sein darf: Hühner, Enten, vielleicht eine Gans?

Dann zieht er los und holt das Gewünschte in den Höfen der Umgebung. Die gehören drei unerfreulichen Bauern mit den sprechenden Namen Mops, Mecker und Mies. Und weil die drei nicht nur geizig und verfressen beziehungsweise versoffen sind, sondern auch bösartig und starrsinnig, beginnt ein Kampf zwischen den Bauern und dem Fuchs, der sich allmählich auf die Tiere des Waldes ausweitet. Und übrigens mit einer krachenden Niederlage der Aggressoren endet.