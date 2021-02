Tiktok-Video geht viral : Makler führt durch New Yorks „schlechteste Wohnung aller Zeiten“

Ein winziges Apartment ohne Badezimmer für umgerechnet 1377 Euro im Monat? Auf Tiktok sorgt Makler Cameron Knowlton gerade mit seiner Führung durch „die schlechteste Wohnung aller Zeiten“ in New York für einen Internet-Hit.

New York ist für horrende Mieten bekannt. Nur in Hongkong und San Francisco sind die Mieten höher. Bild: AFP

Eine Wohnung in der begehrtesten Nachbarschaft New Yorks sorgt grade für einen Internet-Hit. Unter dem Titel „Die schlechteste Wohnung aller Zeiten in NYC!!!" führt Makler Cameron Knowlton auf Tiktok in knapp 30 Sekunden durch ein winziges Apartment im beliebten Stadtteil West Village in Manhattan. „Bevor ihr mich fragt: Ja, das ist eine echte Wohnung", stellt Knowlton dabei klar, noch bevor er die Tür ganz geöffnet hat. Damit sorgt er bei den mehr als 21 Millionen Menschen, die das Video bereits gesehen haben, für unterschiedliche Reaktionen: Mehr als 42.000 Kommentare finden sich mittlerweile unter der Mini-Wohnung – von belustigt bis entsetzt ist alles dabei. „Und die Leute dachten, wir machten Witze, als wir sagten, New Yorker Wohnungen seien wie Schränke”, schreibt ein Nutzer über die Größe des Raumes.

Und wer sich jetzt noch fragt, was die „schlechteste Wohnung aller Zeiten“ kostet: Das geschätzte 10 Quadratmeter „große“ Apartment – mit immerhin einem Fenster – gibt es für schlappe 1650 Dollar, also umgerechnet etwa 1377 Euro – im Monat. „Das ist das Doppelte meiner Miete für ein 176 Quadratmeter großes Haus in Texas”, merkte ein Tiktok-Nutzer an. Dafür bekommt man recht wenig: Neben der Tür gibt es eine Küchenzeile mit Waschbecken, einem Minikühlschrank und zwei Hängeschränken, unter dem Fenster befindet sich ein Heizkörper. Hinter einer weiteren Tür befindet sich, nicht wie vielleicht vermutet, ein Miniatur-Badezimmer, sondern ein Wandschrank. Toilette und Dusche liegen auf dem Gang und werden mit der gesamten Etage geteilt.

New York ist für horrende Mieten bekannt. Laut einer 2019 veröffentlichten Studie der Deutschen Bank ist New York mit einem durchschnittlichen Mietpreis von etwa 2900 Dollar, also rund 2420 Euro für eine Zwei-Zimmer-Wohnung, die Stadt mit dem drittteuersten Wohnraum weltweit – nur in Hongkong und San Francisco sind die Mieten höher, obwohl die Preise durch die Corona-Pandemie zuletzt gesunken sind.