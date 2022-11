Sprachbetrachtungen : Auch der „feine Herr“ traut sich was!

„Werte Frau Pfannkuch, da findet etwas in Ihrem Kopf statt, was Sie als allgemeingültig nach außen projizieren. Andere sehen das nicht so.“ Die Sprachwissenschaft hat für das, was andere vermeintlich nicht so sehen, eine eigene Bezeichnung: Pejorisierung, also die abwertende Verwendung eines Begriffs, zum Beispiel der Dame. Um sie ging es an dieser Stelle vor einigen Monaten – und in einem spannend zu beobachtenden Reflex ging es in den Kommentaren unter der Onlineversion dieses Beitrags sehr schnell nicht mehr um sie, sondern um den Herrn, „im Sinne der Geschlechtergerechtigkeit“. Ein anderer Kommentator betonte: „,Der Herr traut sich was!‘ ist aber auch nicht besser!“

Die Leser haben recht: Auch der Begriff „Herr“ erlebt vor allem in Online-Debatten eine Abwertung. Dass er im vorangehenden Text dennoch nicht zur Sprache kam, hatte einen simplen Grund: Es ging nicht um ihn. Der Vortritt wurde den Damen gelassen. Dass dieses vermeintliche Versäumnis ausführlich und teils genüsslich kommentiert wurde, lässt unweigerlich an Asfa-Wossen Asserate denken. Jeder Herr sei ein Mann, aber nicht jeder Mann sei ein Herr, heißt es in seinem Bestseller „Manieren“ von 2003. Und bevor nun wieder reflexartig ein Kommentar à la „Also DAS gilt ja wohl auch für die Damen!“ in die dafür vorgesehene Spalte getippt wird: Ja, das tut es selbstverständlich – aber diesmal soll es ja endlich um den Herrn gehen.