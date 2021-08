65 Jahre Bravo : Wie ein bundesdeutsches Jugendcamp

Beatles und Co.: Coverfotos der Bravo aus den 1960er und 1970er Jahren waren vor einigen Jahren in einer Ausstellung in Essen zu sehen. Bild: Picture-Alliance

Sie prägte Millionen Jugendliche in Deutschland: die Bravo. Am Donnerstag wird das Heft, das 1956 mit dem Untertitel „Die Zeitschrift für Film und Fernsehen“ gegründet worden war, 65 Jahre alt. Die Redaktion traf damals einen Nerv: Innerhalb von drei Jahren steig die Auflag auf mehr als eine halbe Million Exemplare. Neben einem exklusiven Zugang selbst zu internationalen Stars wie Michael Jackson zog die Bravo ihre Leserinnen und Leser auch mit Ratschlägen für ihr Liebesleben an. Seit 1969 werden in der Rubrik „Dr. Sommer“ Fragen rund um Sexualität und Beziehungen von Fachleuten beantwortet. Es folgten Tochtermagazine wie die Bravo Girl und die Bravo Sport, eine Fernsehsendung, die CD-Reihe Bravo-Hits und ein eigener Publikumspreis, der Bravo Otto. 1991 erreichte die verkaufte Auflage mit fast 1,6 Millionen Exemplaren ihren Höchststand, rund 6 Millionen Menschen blätterten wöchentlich in der Bravo.

Zum 65. Geburtstag sieht vieles bei der Bravo jedoch nicht mehr ganz so rosig aus. Die Printausgabe erscheint nur noch einmal pro Monat – verkauft werden dabei nur mehr 82.000 Exemplare. Die Münchner Redaktion, vor der eingefleischte Fans früher gerne mal in der Hoffnung warteten, einen Promi zu treffen, wurde Anfang des Jahres geschlossen. Um die Inhalte kümmert sich seither ein Redaktionsbüro in Köln. Via Instagram und Tiktok erreicht das Magazin immerhin noch rund 568.000 bzw. 271.000 Abonnenten, vornehmlich mit Promi-Klatsch und Umfragen.

Grund genug, anlässlich des Jubiläums lieber zurück als nach vorne zu blicken: Neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der F.A.Z. erinnern sich an ihre Jugend mit der Bravo.

Das „Heftchen“

Die Bravo hatte für mich den Reiz des Verbotenen. Ähnlich wie Cola trinken. Das erlaubten mir meine Eltern auch nicht. Sie hielten das „Heftchen“, wie sie es verächtlich nannten, für dumm und oberflächlich und wünschten sich, dass ich Bücher oder Tageszeitungen las. Die aber hatten nur Schwarz-Weiß-Fotos und erzählten nichts aus dem Leben der Popstars, die ich Anfang der achtziger Jahre verehrte. Also kaufte ich mir die Bravo heimlich von meinem Taschengeld, versteckte sie unter meinem Bett und kramte sie abends raus, nachdem ich allen brav „Gute Nacht“ gesagt hatte. Ich las alles über die Karrieren von Kim Wilde, Nena und Billy Idol, und baute durch die Lektüre der Dr.-Sommer-Kolumne meine Kenntnisse in anderen wichtigen Dingen des Lebens aus. Eines aber blieb mir verwehrt: die Kinderzimmerwand mit Bravo-Starschnitten zu bepflastern. Statt dessen hielt ich mit Pferdepostern erfolgreich die Fassade des braven Mädchens aufrecht. Anke Schipp

Die Bravo? Was ist das denn?

Es muss gegen Ende der siebziger Jahre gewesen sein. Ein Mädchen aus der Nachbarschaft befragte für ein Schulprojekt meine Mutter zu Erziehungsthemen. Eine ihrer Fragen: „Finden Sie es gut, wenn Ihre Kinder die ,Bravo‘ lesen?“ Meine Mutter fragte zurück: „Was ist das denn?“ Ja, im Sauerland musste man nicht mal als Mutter von fünf Kindern zwischen zehn und achtzehn Jahren solche neumodischen Sachen kennen. Warum sollten wir das auch lesen? Wir hatten ja alles: die „Westfalenpost“, den „Dom“ (die „Kirchenzeitung für das Erzbistum Paderborn“) und das „Landwirtschaftliche Wochenblatt Westfalen-Lippe“. Mehr brauchten wir eigentlich nicht, um groß zu werden. Alfons Kaiser