Cannes ist stets alles zugleich: überglamourös und hochpolitisch, Eskapismus und ein scharfer Blick auf die Gegenwart, sonnengeküsste Stranddrinks und regendurchweichtes Schlangestehen. Die Gegensätze springen schon beim Gang zum Festivalpalast ins Auge: Das Restaurant, in dem es sonst die guten Roquefort-Steaks gab, hat die Pandemie nicht überlebt (ein Schild am Fenster bedankt sich für jahrelange treue Kundschaft); derweil laufen vor dem Palais des Festivals bereits morgens um acht Uhr Leute in schwarzen Anzügen mit Fliege oder bodenlangen, engen Abendkleidern auf und ab, weil sie keine Zeit haben werden, am Nachmittag vor den Kino­premieren noch einmal ins Hotel zu hüpfen.

Cannes ist überglamourös; fangen wir dort an, um uns so langsam, wie die Stars hier ihre Gucci-Sonnenbrillen ab­setzen, wenn sie eine Hotellobby betreten, zu den Schattenseiten vorzuarbeiten. Dieser kleine Ort an der Côte d’Azur hat während der knapp zwei Wochen Filmfestival noch immer die Macht, neue Stars hervorzubringen oder alten ein Comeback zu bescheren – beides zeigte in diesem Jahr die Familie Depp.

Lily-Rose Depp kam zur Pre­miere der Serie „The Idol“ im engen schwarzen Kleid mit langen Handschuhen und winkte rauchend den Fotografen, als hätte sie solche lässigen Auftritte vor Kameras von ihren Eltern, den Schauspielern Johnny Depp und Vanessa Paradis, gelernt.

Nackte Haut und Selbstbewusstsein sowie eine Rolle in einer hier schnell zum Skandal verschrienen Serie, in der sie einen aufstrebenden Musikstar mit viel nackter Haut und expliziten Sexszenen spielt – was sie daraus macht, wird sich zeigen. Vater Depp hingegen, schon zu Beginn des Festivals vom französischen Publikum gefeiert, wollte auf der Pressekonferenz zum Eröffnungsfilm „Jeanne du Barry“ von einem „Comeback“ nichts wissen: „Ich wohne ja hier um die Ecke, da kann von Rückkehr keine Rede sein.“

Scarlett Johansson, für den Wes-An­derson-Film „Asteroid City“ angereist, nutzte die Gelegenheit unterdessen, um nicht nur den eigenen Namen, sondern auch den ihrer Pflegemarke aufzupolieren. Auf deren Instagram-Kanal stellte sie im flauschigen Hotelbademantel ih­re Beauty-Routine vor dem großen Premierenabend vor. Längst ist das Festival neben den Oscars das größte Schaufenster für Markenauftritte geworden.

Mo­de- und Schmuckdesigner statten nicht nur die Regisseure und Schauspielerinnen für die Galaempfänge aus, sie laden auch branchenferne Berühmtheiten ein. So konnte man etwa das Quartett der südkoreanischen Popgruppe Aespa vor den Fotografen posieren sehen. Alle vier angetan mit großen Roben (weiße Spitze, schwarzer Tüll) und den blau- und rotglitzernden Ketten, Armbändern und Ohrringen des Schweizer Lu­xusjuweliers Chopard.

Der Schmuckhersteller ist offizieller Partner des Festivals, hat die Goldene Palme entworfen und richtet während des Festivals unter anderem die Chopard-Trophée-Party aus, für die Models und Schauspielerinnen in High Heels in die Beach Bar des altehrwürdigen Carlton Hotels klackerten. „Strandbar“ be­deutet in Cannes: Ein riesiger Saal mit Blick aufs Meer, durch die transparenten Wänden sieht man die Sonne in den Fluten versinken, ringsherum lange Tische mit schweren weißen Decken. Dresscode: Black Tie.

Für Ausnahmen muss man schon Leonardo DiCaprio heißen, den man am Donnerstagabend im Hotel du Cap in Antibes zur Charity-Gala der internationalen Stiftung für Aidsforschung AmfAR sogar mit schwarzem Basecap eintreten ließ. Für alle anderen gelten strengere Regeln. Selbst wenn auf der steilen Treppe hinauf in den Festival­palast mittlerweile flache Schuhe er­laubt sind, weist eine extra Rubrik auf der Website beim Ticketbuchen hin: keine Sneaker!