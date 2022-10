Filmstar Diane Kruger : „Wir sollten den Kindern vertrauen“

In Interaktion: Diane Kruger ­während der Lesung in Frankfurt Bild: Frank Röth

Diane Kruger ist gerade von Dreharbeiten aus Paris ge­kommen, als sie an diesem Nachmittag zum Gespräch in einem Büro der Buchhandlung Hugendubel in Frankfurt sitzt. Später wird sie aus ihrem Kinderbuch „Dein Name“ lesen. Sie trinkt einen Tee und erzählt ganz entspannt von ihrem ersten Buchprojekt. Erst mal habe sie aber Panik bekommen: „Wie soll ich mein Leben in 1000 Wörtern erzählen?“ Obwohl sie seit mehr als 30 Jahren im Ausland lebt, hat sie keinen Akzent, auch wenn ihr an manchen Stellen englische oder französische Worte rausrutschen.

Wie kamen Sie auf die Idee, ein ­Kinderbuch zu schreiben?

Die Idee entstand während der Corona-Pandemie. Damals war ich in Los Angeles beim Drehen, meine Mutter war zu Besuch, um mir mit meiner Tochter Nova zu helfen, die gerade ein Jahr alt war. Und plötzlich wurde die Welt zugemacht. Aus den Wochen wurden Monate. Diese Zeit war sehr intensiv, ich sah meine Mutter jeden Tag, ohne dass ich zur Arbeit musste. Und dann fingen wir an, über meine Kindheit zu reden. Und ich erinnerte mich daran, dass meine Mutter mein Leben verändert hat, als sie mir als Kind sagte, was mein Name bedeutet. So kam die Idee für mein Buch.

Warum war das mit dem Namen so entscheidend für Sie?

Ich komme aus einem kleinen Dorf in Niedersachsen, Algermissen. Das war früher noch kleiner als heute. Und da, wo ich herkam, war der Name Diane sehr ungewöhnlich. Die anderen Kinder haben sich immer über mich lustig gemacht und reimten „Diane“ auf „Banane“. Ich kam immer zur Schule mit meinem Hasen an der Leine.

Ein echter Hase?

Ja, das war ja eine Landschule. Der Hase hieß Benny. Das fanden die anderen etwas merkwürdig. Dann machte ich auch noch Ballett, das fanden auch nicht alle cool. Ich habe mich immer als Außenseiterin gefühlt, und ich glaube, viele Kinder können sich damit identifizieren. Der eigene Name, selbst wenn du Thomas heißt, ist etwas, was viele Kinder beschäftigt.

Ihre Mutter hat Ihnen als Kind dann die antike Geschichte der Göttin Diana vorgelesen, um zu erklären, dass Sie nach ihr benannt wurden . . .

Ja, das hat mir wirklich Vertrauen gegeben.

Was hat das mit Ihnen gemacht?

Ich habe damals erst mal gestutzt, dass sie mich nach einer Göttin benannt hat. Mein Bruder heißt Stefan, deutscher und normaler geht es eigentlich nicht. Diese Erklärung hat mir Vertrauen gegeben und gleichzeitig etwas zum Träumen. Ich dachte plötzlich, vielleicht bin ich wirklich etwas Besonderes und vielleicht werde ich in meinem Leben mal etwas Besonderes machen.

Geht es Ihnen auch darum, mit dem Buch anderen Kindern Mut zu machen?

Ja. Es geht um dieses Vertrauen in sich, das man selbst nicht sieht, wenn man Kind ist. Auch zu erkennen, dass man seinen Wünschen und Träumen folgen soll und dann im Reinen ist mit seinen Entscheidungen im Leben. Darum ging es mir.

Sie haben sehr jung eine weitreichende Entscheidung getroffen, als Sie mit 15 Jahren gesagt haben: Ich möchte als Model nach Paris gehen.

Und da kommt wieder meine Mutter ins Spiel. Jetzt, wo ich selber Mutter geworden bin, finde ich es unglaublich, dass meine Mutter mir mit 15 gesagt hat: Du kannst die Schule für ein Jahr verlassen. Folge deinem Traum, und wenn es nicht klappt, dann kannst du wiederkommen. Dieses Vertrauen hat mein Leben verändert. Und das will ich auch mit dem Buch sagen: dass wir als Eltern unseren Kindern vertrauen sollten. Ich glaube, dass man dann weniger enttäuscht wird, als wenn man nicht vertraut.

Ihre Entscheidung, nach Paris zu gehen, war offensichtlich die richtige . . .

Auf jeden Fall. Es gab keinen Tag, an dem ich wieder nach Hause wollte.

Hatten Sie als Kind schon immer den Drang wegzugehen?

Ich habe die Schule gehasst. Nicht die Grundschule, auch wenn mich die anderen Kinder komisch anguckten. Die liebte ich und freute mich jeden Tag, dahin zu gehen. Ich hatte die Freiheit, meinen Hasen mitzubringen, ich liebte Mathe und hatte super Lehrer. Dann ging ich auf ein katholisches Gymnasium. Dort habe ich als Jugendliche regelrecht Panik bekommen. Ich konnte mir dieses Leben nicht vorstellen. Ich dachte immer: Da muss es doch noch etwas anderes geben.