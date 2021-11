Herr Zielske, Sie sind Fotograf und Botschafter des Fotolabors White Wall. Wie sind Sie dazu gekommen?



Durch die Zusammenarbeit mit der Galerie Lumas bin ich vor zehn Jahren mit den Gründern von White Wall zusammengekommen, und wir haben uns sehr gut verstanden. Seit ein paar Jahren bin ich deswegen eines der Gesichter von White Wall. Dort habe ich auch meine Fotoserie zu den deutschen Bibliotheken publiziert.





Wie ist die Idee zu der Fotoserie entstanden?

Das ist ein Herzensprojekt von mir. 25 Jahre lang habe ich gemeinsam mit meinem Vater, dem Fotografen Horst Zielske, fotografiert und mit ihm mehr als 30 Buchprojekte realisiert - auch einen Band zu Deutschland, mit mehreren Bildern von Bibliotheken. Da ist uns die Idee zu einer Fotoreihe gekommen, die sich mit den schönsten Bibliotheken Deutschlands auseinandersetzt.





Seit wann arbeiten Sie an der Serie?

Die ersten Fotografien habe ich 2016 angefertigt, die letzten vor acht Wochen in Halle, in der Bibliothek der Franckeschen Stiftungen.





Nach welcher Systematik wählen Sie die Bibliotheken aus?

Es gibt keine richtige Systematik. Ich wähle sie aus dem Bauch heraus aus. Es sind natürlich die absoluten architektonischen Highlights, die ich mit meinen Fotos zeigen möchte. Wir haben in Deutschland ein ganzes Füllhorn an Bibliotheken. Im Buch wollte ich eine Mischung von zeitgenössischer und historischer Architektur haben, einen echten Spannungsbogen, der die Vielfalt der Bibliotheken in unserem Land zeigt.





Was bedeuten Bibliotheken für Sie persönlich?

Das sind absolute Sehnsuchtsorte für mich. Ich bin ein leidenschaftlicher Sammler. Zu Hause habe ich selbst eine große Fotobibliothek. Das liegt sicherlich auch an meinem Vater. Er hat angefangen, sie aufzubauen, und ich vergrößere sie Woche für Woche. Und dann bin ich mit der phantastischen Universitätsbibliothek in meiner Geburtsstadt Göttingen aufgewachsen. Wenn man die Hallen der Paulinerkirche betritt, ist das wie eine Zeitreise. Solche kontemplativen Orte sind gerade in unserem digitalen Zeitalter wichtig. Bibliotheken sind Kathedralen der Stille, Rückzugsorte und Trutzburgen des Wissens. Wenn ich fotografiere, ist es einfach schön, dass man sich alleine in diesen Räumen bewegen kann - ohne Besucher, ohne Publikum. In Maria Laach bin ich abends angekommen, habe im Kloster übernachtet und gefrühstückt und durfte mich dann den ganzen Tag allein in der Klosterbibliothek aufhalten.





Mit welcher Kamera fotografieren Sie?

Seit einem Jahr fotografiere ich mit einer Phase One, davor habe ich immer eine Sony Alpha verwendet. Ich nehme alles in großem Format auf, um anschließend großformatige Wandbilder anfertigen zu können. Das ist auch wichtig für die Zusammenarbeit mit White Wall. Die Bilder dort sind meistens 1,80 mal zwei Meter groß. Als Betrachter hat man dann das Gefühl, mitten in der Bibliothek zu stehen.





Bevor Sie fotografieren: Greifen Sie in die Szenerie ein, oder dokumentieren Sie die Räume, so wie Sie sie vorfinden?

Ich fotografiere rein dokumentarisch. Ich mag es auch nicht, wenn jemand in meiner Hausbibliothek etwas verändert, und das wollen die Bibliothekare in den schönen Häusern natürlich auch nicht. Nur manchmal haben wir große Lücken in Regalen gefüllt oder auch Bücher ein wenig hin und her geschoben. Meine Bilder zeichnet zudem aus, dass ich kaum retuschiere.





Sie bearbeiten die Bilder fast gar nicht?

Nein, höchstens ganz kleine Retuschen.





Gibt es eine Systematik bei der Standortwahl für die Aufnahme?

Die Zentralperspektive ist meine Perspektive. Ich stelle mich in die Mitte des Raums und fotografiere. Die Bilder haben dadurch eine ganz besondere Sogwirkung, wie beim Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum an der Humboldt-Universität in Berlin beispielsweise. Wenn man das Bild betrachtet, zieht es einen richtig in die Tiefe. Das Grimm-Zentrum ist eines der wenigen Motive, auf dem man überhaupt kein Buch sieht, weil die Architektur von Max Dudler sehr besonders ist.





Welche Technik nutzen Sie, um die hohe Bildschärfe aufzunehmen?

Ich nutze das sogenannte Focus Tracking. Das heißt, ich fotografiere mit zwei Objektiven - einem 50-Millimeter- und einem 24-Millimeter-Objektiv. Dadurch entstehen die Schärfegrade. Ich suche mir einen Nahpunkt, auf den ich fokussiere, dann belichte ich mehrfach, so dass der Fokus immer mehr in die Tiefe des Raums wandert. Eine Software baut das am Ende digital zusammen - dadurch entsteht die absolute Schärfe. Viele der Bilder sind aber auch totale One Shots.





Wie viel Zeit benötigen Sie für eine solche Aufnahme?

Ich verbringe meistens einen halben Tag in einer Bibliothek. In Göttingen war ich insgesamt fünfmal zum Fotografieren und durfte auch die berühmte Gutenberg-Bibel aufnehmen. Zu meinem Leidwesen hatte ich dafür aber nur 25 Minuten Zeit.