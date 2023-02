Die Zeitverschiebung steckt ihr noch in den Knochen. Marina Hoermanseder kommt gerade mit Partner und Kind aus Miami, einem der Orte, an denen die Designerin, die 1986 geboren wurde, am liebsten leben würde. Ihre Tochter trägt sogar den Namen Lottie Zoé Miami – ihr Freund, Paul Mehling, ist ehemaliger American-Football-Spieler. Hoermanseder wuchs in Österreich auf, studierte in Berlin und London und gründete vor zehn Jahren, 2013, ein Modelabel unter ihrem Namen. Sie versteht es, Selbstvermarktung und Modedesign zu verknüpfen und ihre Marke auf diese Weise voranzubringen. Ihr Erkennungszeichen ist das Korsett. Neben Lady Gaga, Rihanna und FKA Twigs trug auch schon die ehemalige Digitalministerin Dorothee Bär (CSU) ein Kleid von ihr.

Was essen Sie zum Frühstück?

Entweder Overnight-Oats oder eine selbstgemachte Buchweizenwaffel, auf die ich bei einer F.-X.-Mayr-Kur gestoßen und daran hängengeblieben bin. Dafür präpariere ich ein paar Tütchen, lagere sie im Tiefkühler, und in der Früh werden sie nur frisch getoastet.

Wo kaufen Sie Ihre Kleidung ein?

Überall. Mein Kleiderschrank ist so vielfältig, da ist von Designer-Pieces über Secondhand-Fundstücke bis Zara alles drin. Ich versuche mir Dinge zu kaufen, die bleiben. Aber ich bin auch jemand, der sündigt und sich mal Ramsch kauft.

Was ist das älteste Kleidungsstück in Ihrem Schrank?

In meinem Schrank ist das ein Pulli von Fendi aus den Achtzigerjahren. Ein Erbstück von meiner Mama. Das allerälteste Stück hängt nicht in meinem Kleiderschrank, sondern an meiner Gallery-Wall im Wohnzimmer: ein Lendenschurz aus Papua-Neuguinea aus dem 18. Jahrhundert. Mein Vater hat ihn für mich in einem Auktionshaus ersteigert.

Wann haben Sie zuletzt handschriftlich einen Brief verfasst?

Vor kurzem: Weihnachtskärtchen für die Kindergärtnerinnen. Dazu habe ich ums Eck Gutscheine für die Thai-Massage gekauft. Mein Freund fand es total unpassend, ich fand es cool, und sie haben sich gefreut.

Welches Buch hat Sie im Leben am meisten beeindruckt?

Ein Notizbuch: Ich habe meinen Vater vor ein paar Jahren gebeten, mir ein Buch zu schreiben mit allen Zitaten und Lebensweisheiten, die er mir gerne mit auf den Weg gibt. Das Buch wird immer fortgeführt. Es gibt kein Buch, das ich öfter geöffnet habe. Eine Lebensweisheit wäre: Der Meister brilliert in der Knappheit der Ressourcen. So hat es bei mir begonnen, in meiner Wohnung mit Hilfe von Freunden.

Wie informieren Sie sich über das Weltgeschehen?

Hauptsächlich über das Internet. Und weil ich so viel Zeit auf Instagram verbringe, habe ich dort viele News-Channels abonniert. So bekomme ich am meisten mit. Ich würde lügen, wenn ich sagte, ich hätte jeden Tag Zeit dazu, eine Zeitung zu lesen. Für mich geht es um bullet points, um das Wichtigste, und da ist Social Media für mich ein wichtiger Kanal geworden. Man muss aber wissen, wem man folgt und ob man den Quellen vertrauen kann.

Was ist Ihr bestes Smalltalk-Thema?

Hunde. Ich lenke jedes Gespräch auf Hunde.

Bei welchem Film haben Sie zuletzt geweint?