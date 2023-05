Eine gute Freundin, höhere Beamtin im bayrischen Justizapparat, folgt dem Insta-Account des Models Anna-Maria Ferchichi leidenschaftlich. So ganz genau versteht meine Freundin es selbst nicht, sie ist echt schlau und belesen und hat einen Beruf, der unverzichtbar für die Gesellschaft ist, und einen Mann und eine Tochter hat sie auch, die drei sind eine ganz wunderbare Familie, mit den typischen Problemen von Familien von heute, der Platz zum Wohnen reicht nicht, die Zeit oft auch nicht, manchmal ist ein großes Gerenne.

Aber vielleicht kommt genau da die Anna-Maria, wie meine Freundin sie nennt, ins Spiel, weil es bei der Anna-Maria oft auch ein großes Gerenne ist und der Platz nicht reicht, und einkaufen muss sie auch noch. Zum Glück helfen die Kinder beim Abendessen! Diese Woche gab es Nachos bei den Ferchichis, richtig schön scharf für den Papa und nicht so scharf für die Kinder, und die Auflaufformen standen genauso schief im Backofen wie bei anderen Leuten.

Anna-Maria Ferchichi ist verheiratet mit dem Rapper Bushido und lebt seit einiger Zeit in Dubai. Mit ihren Kindern. Sehr vielen Kindern. Manche davon sind Zwillinge, andere Drillinge, Nannys gibt’s auch, das macht es nicht leichter, am Ball zu bleiben.

Mit SUVs zur Shopping-Mall

Über ihr gemeinsames Leben mit den Kindern und mit Anis alias Bushido berichtet Anna-Maria Ferchichi auf Insta und bei RTL und im Podcast. Nicht nur im eigenen, sondern auch in dem von Ina Aogo, zum Beispiel. Ina lebt mit ihrem Mann, einem ehemaligen Fußballprofi, auch in Dubai.

Im Podcast-Insta-Exil von Dubai wohnen offenbar alle in durchgekachelten, vollklimatisierten Häusern, die Kinderstimmen hallen immer irgendwie dramatisch nach, und man fährt in SUVs über elfspurige Autobahnen hin- und her, um sich zu besuchen, den ganzen Tag, oder es geht in die Shopping-Mall. Raufasertapeten oder Trambahnen gibt es in Dubai offensichtlich nicht.

Es ist ein bisschen kompliziert, den Überblick zu behalten über das Leben von Anna-Maria Ferchichi mit ihrer Familie, sie hat fast so viele Kanäle wie Kinder, also Insta und der Podcast und RTL, und dann auch noch diese Gerichtsprozesse in der alten Heimat, weswegen Anis hin und wieder nach Berlin fliegen muss, und manchmal hängt die Anna-Maria, wie meine Freundin, die bayrische Justizbeamtin, sie also nennt, einfach mal ein „Heute geschlossen“-Schild vor ihren Account, denn auch sie braucht mal eine Pause. Die genießt sie voll und ganz, wenn sie mit Anis geschwind nach Europa fliegt; noch schöner wäre aber natürlich ein Land, wo noch mehr Palmen wachsen, um einfach mal durchzuatmen.

Manchmal schickt mir die Freundin die schönsten Momente aus dem Leben von der Anna-Maria, einmal hat die mit ihrem Mann im Podcast ganz offen über intime Dinge gesprochen, „als wir uns kennengelernt haben, habe ich Sex immer von dir verlangt“, sagte die Anna-Maria zum Anis, der neben ihr auf dem Bett lag.

„Anis musste mit mir mindestens fünf Mal die Woche schlafen, egal, ob er wollte oder nicht. Ich glaube, würde das ein Mann zu einer Frau sagen, würde es einen Aufschrei geben in der Gesellschaft.“ Meine bayrische Freundin und ich fanden es wichtig, dass die Anna-Maria hier eine feministische Perspektive in ihre Argumentation eingezogen hat, und ich glaube, Anis hat genau das gleiche gedacht, jedenfalls lag er neben Anna-Maria auf dem Bett und dachte angestrengt nach, was er noch beitragen könnte.

„Wenn es nach mir gehen würde“, hat er neulich über seine Frau gesagt, „bleiben wir für immer zusammen“, und als er ihr Anfang des Jahres ein Haus geschenkt hat in Dubai, hat er gesagt, es sei ihm wichtig, „für Menschen zu sorgen, die mir was bedeuten.“

Ich glaube, auch meine bayrische Freundin zählt sich inzwischen zu diesen Leuten. Sie hat die Ferchichis, so viele es auch sein mögen, jedenfalls in ihr Herz geschlossen und nimmt Anteil an den kleinen und großen Dramen im durchgekachelten, vollklimatisierten und nannyfizierten Leben in Dubai. Und darüber tauschen sich meine bayrische Freundin und ich uns regelmäßig aus, denn Social Media, das wird ja oft unterschätzt, bringt die Leute zusammen.