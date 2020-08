Handwerkskunst in Japan : Das Streben nach Ablenkung

In die Ferne reisen ist auch ohne Flugzeug möglich. Etwa mit einem Blick in „Das Streben nach Vollkommenheit“ – ein Buch über die unersättliche Genauigkeit japanischer Handwerkskünstler.

Als im Frühjahr Büros, Geschäfte und Schulen geschlossen waren, blieb einem nicht viel übrig, als sich die meiste Zeit mit den eigenen vier Wänden zu beschäftigen. Gelegentlich hat das sogar gut getan. Wenn man etwa die neue Stehlampe im Wohnzimmer betrachtete, die man noch vor Lockdown-Zeiten erworben hatte und der das Virus zu jedem Zeitpunkt herzlich egal war. Oder die hübsche Vase, die unbeeindruckt vom Chaos in der Welt im heimischen Regal stand, bestückt mit farbkräftigen Gerbera. Ein bisschen Wärme in all der Unsicherheit.

Es kann eine beruhigende Wirkung haben, sich bewusst an kleinen unaufgeregt schönen Dingen zu erfreuen. Das gilt auch für all die Gegenstände, die sich auf den 320 Seiten von „Das Streben nach Vollkommenheit“ finden. Das Buch erzählt von japanischer Handwerkskunst und führt Seite für Seite durch sämtliche Regionen Japans, stellt mit Bild und Text Menschen vor, deren gemeinsamer Nenner ihr handwerkliches und künstlerisches Geschick ist.

Oft in langer Familientradition stellen die Begabten ganz Unterschiedliches her: Einen traditionellen Langbogen etwa oder einen Teebesen, Utensil der japanischen Teezeremonie. Das alles wird im Detail abgebildet, der Entstehungsprozess für die Ewigkeit abgelichtet. Dazu hat der japanische Fotografe Irwing Wong kurze Hintergrundtexte geschrieben, die von längeren Erklärstücken ergänzt werden, die Antje Papist-Matsuo verfasst hat, eine Wissenschaftlerin für japanische Kunstgeschichte an der Freien Universität Berlin.

Der Lack ist vom Aussterben bedroht

„Das Streben nach Vollkommenheit“ kommt daher wie ein stilsicherer Reiseführer durch Japan, nicht für Restaurants oder Touristenattraktionen, sondern für Schaffensprozesse in chaotischen, unauffälligen Werkstätten in allen Ecken des Landes. In der Stadt Arita auf der japanischen Insel Kyushu findet man etwa den Brennofen von Genemon, der seit Jahrhunderten das erste japanische Porzellan, Aritayaki, produziert. Die Bilder zeigen, wie aus blassen Töpfereien blau leuchtende, verzierte Teller, Tassen und Zuckerdöschen werden. Zwei Buchseiten weiter wird die Manufaktur von Hiroyuki Ono vorgestellt, der als einziger Künstler in Japan handgewebte kesho-mawashi produziert, zeremonielle Gürtel für Sumo-Ringer. Dann ein Sprung nach Oita, wo aus Hunderten gleich geschnittenen Bambusstreifen eine Luxushandtasche wird. All das findet sich schon in nur einer der insgesamt acht im Buch bedachten Regionen.

Die Handwerkerinnen und Handwerker auf den Fotos arbeiten ausnahmslos konzentriert, scheinen unnahbar. Teilweise sind sie durch ein Fenster fotografiert, in Nahaufnahme oder so, dass unscharfe Materialien im Vordergrund die Perspektive des Betrachters lenken. Die Künstlerinnen und Künstler selbst strahlen auf jeder Aufnahme eine gänzlich unbeirrte Ruhe aus. In den Beschreibungen spiegelt sich häufig ein Stück Wehmut: Immer wieder wird ein Künstler mit den Worten eingeleitet, er fertige diese Art von Handschuhen, Holzbooten oder Wachskerzen als einer der letzten im Land an. Ein spezieller japanischer Lack etwa wird noch in der kleinen Stadt Joboji in der Präfektur Iwate hergestellt, sei aber „vom Aussterben bedroht“.

An anderer Stelle scheinen die Künstlerinnen und Künstler dem drohenden Entzug ihrer Existenzgrundlage mit Einfallsreichtum entgegen zu wirken. Aus traditionellen Holzeimern, in denen heutzutage niemand mehr Sojasoße oder Gurken lagert, werden unkonventionell geschwungene hölzerne Designerstücke. Und Papierlaternen, die in der Tradition für Tempel und Schreine hergestellt wurden, beleuchten nun Schaufenster von teuren Boutiquen und luxuriöse Hotels in Japans Großstädten.

Vermutlich wirkt all das auch deswegen so malerisch, weil immer wieder die grünen Hügel Japans, herbstliche Ahornblätter oder einsame Dorfgassen das stereotype Bild Japans auffangen. Auch der Titel „Das Streben nach Vollkommenheit“ setzt eine Illusion voraus, die niemand, nicht einmal ein so diszipliniertes Land wie Japan, allgemeingültig erreichen kann. Was ist schon vollkommen? Der Zustand eines Designerstücks, wenn es fertig ist? Schöner scheint da der Gedanke, dass Schaffensprozesse an sich nicht danach streben müssen, irgendwas zu sein: Weil sie im Idealfall einfach unkommentiert für sich stehen können, losgelöst und unbeirrt vom Geschehen in der Welt. Was einen ungewollt wieder ins Hier und Jetzt katapultiert: Vielleicht war es in der Krise auch deshalb kein Wunder, dass alle auf einmal Brot gebacken oder Puzzles aus 5000 Teilen zusammengesetzt haben.

Der international bekannte japanische Architekt Kengo Kuma, der auch das Japan National Stadium für die nun verschobenen Olympischen Spiele entworfen hat, schreibt im Vorwort des Buchs: „Der beste Weg, sich selbst vom Facettenreichtum des Landes zu überzeugen, ist, Japan zu bereisen und die Liebenswürdigkeit der Menschen dort zu erfahren.“ Mit den darauffolgenden Seiten ist es auch ganz gut aus der Ferne möglich, sich ein wenig in Japan umzuschauen, bis es wieder leichter wird, dorthin zu reisen.

Irwing Wong: „Das Streben nach Vollkommenheit – Japanisches Handwerk zwischen Tradition und Moderne“, erscheint am 1. September 2020 im Gestalten Verlag, 320 Seiten, 45 Euro.