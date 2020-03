Maske gegen Coronavirus : Anleitung für einen selbstgenähten Mundschutz

Heidi Klum und Tim Gunn : „Wir sind praktisch verheiratet“

In der Castingshow „Project Runway“ suchten Heidi Klum und Tim Gunn gemeinsam nach neuen Designern. Nun starten beide ein neues Projekt. Im Interview sprechen sie über „Making the Cut“, Diversität in der Modebranche und ihr Verhältnis zueinander.