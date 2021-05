Neue Bilder von Billie Eilish : Der Körper, mit dem sie geboren wurde

Billie Eilish ist erwachsen geworden. Woran man das erkennt? Ganz einfach. Ein todsicheres Zeichen dafür, dass ein weiblicher Popstar erwachsen geworden ist, ist die öffentliche Betrachtung und Bewertung seines Körpers. Was sich zumindest manche Medien und Kommentatoren in den sozialen Medien bei einer Sechzehnjährigen noch nicht trauen, ist spätestens, wenn sie 18 ist, Usus.

Johanna Dürrholz (jdhz.), Gesellschaft, Leben

Das liegt oft daran, dass das Erwachsenwerden von jungen, erfolgreichen Frauen vermarktet wird. Ist ein Popstar nicht mehr neu auf dem Markt und muss sich also durch neue Musik und neue Werke beweisen, ist es ein erfreulicher Nebeneffekt, wenn die Künstlerin in der Zwischenzeit 19 geworden ist und keine Lust mehr hat, Zöpfe und Schulmädchenuniform zu tragen (was ja, vermarktungstechnisch gesehen, auch nicht bedeutungslos ist). Die Coming-of-Age-Story, das Eintreten in die Adoleszenz wird in der Popmusik seit jeher monetarisiert.

Auf Britney Spears’ eben bauchfreien Schulmädchenlook folgte ein unentschlossenes „I’m not a girl, not yet a woman” und dann ein sehr entschlossenes, ziemlich verschwitztes und Würgeschlangen involvierendes „I’m a slave 4 U”. Als Christina Aguilera kein Dschinni-Girl mehr sein wollte, wurde sie mit einem Paukenschlag „dirrty“, und Miley Cyrus tanzte nicht nur uneindeutig eindeutig mit merkwürdigen Riesenstofftieren, sie schwang auch nackt an einer Abrissbirne und lebte ihr Erwachsengewordensein sowieso exzessiv (und ohne jemals in Echt abzustürzen) aus. Die Liste junger Sängerinnen, die medienwirksam erwachsen geworden sind, ist lang.

Die meisten dieser Imagewandel sind exakt berechnet, wollen einen Aufschrei, und die Plattenfirmen wollen die Sexualität ihrer Stars gleich mitvermarkten. Das betrifft in besonderem Maße Frauen, obwohl sicher auch ein früherer Boygroup-Schwarm wie Harry Styles einen Wandel durchlebt hat und heute zuweilen mehr Haut zeigt als in seiner One-Direction-Phase.

Kalkulierter Moment

Nun also Billie Eilish. Hat sie sich dem Diktat der Plattenfirmen gebeugt? Die, der es stets gelang, mit giftgrünen Haaren, schwarzen Tintentränen und übergroßen Gucci-Ganzkörperanzügen die schönste, widerspenstigste und tiefgründigste Siebzehnjährige der Welt zu sein? Zumindest ist sie nun, neunzehnjährig, platinblond. Und zeigt viel mehr Körper als es jeder oversized Designer-Fummel jemals hätte erahnen lassen. Für eine Strecke in der britischen Ausgabe der „Vogue” präsentiert sich Eilish unter anderem in einem Korsett mit Strapsen, oder in Overknee-Latex-Stiefeln. „Warum solltest du ein Korsett tragen?”, fragt Eilish im Vogue-Gespräch und gibt die Antwort für sich gleich selbst: „Mein Ding ist: Ich kann machen, was auch immer ich will.” Unter einen Instagram-Post, der sie in nachtschwarz-durchsichtiger Wäsche und Strumpfhose zeigt, wird Eilish noch deutlicher: „Ich liebe diese Bilder, und ich habe das Shooting geliebt. Tu, was auch immer du tun willst, wann auch immer du es tun willst. Scheiß auf alles andere.”

Natürlich kann Billie Eilish tun, was auch immer sie will, sie soll sogar, schließlich ist sie Künstlerin – und eine Ausnahmekünstlerin noch dazu. Die Bilderstrecke erscheint trotzdem zu einem kalkulierten Moment: Eilish veröffentlichte am Donnerstag eine zweite Single aus ihrem kommenden Album. Den Look des neuen Albums, also blonde Haare, hatte sie in den vergangenen Monaten erfolgreich versteckt. Das erste Bild der blonden Billie erzielte im März auf Instagram dann genau den gewünschten Effekt: Noch nie hat ein Bild so schnell eine Million Likes erhalten, gerade einmal sechs Minuten dauerte es. Und auch die Bilder vom Vogue-Shooting gingen durch die Decke. Das Bild von Billie Eilish im Korsett und Trechcoat hat inzwischen mehr als 18,1 Millionen Likes und 221.000 Kommentare erhalten.