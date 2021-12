Bild: Albermann, Martin

Der Geschmack meines Lebens

Anna Netrebko ist eine tolle Sopranistin – und eine begnadete Köchin. In diesem Buch („Der Geschmack meines Lebens“. Mit Fotos von Vanessa Maas. Molden, 160 S., 30 Euro) erzählt sie von ihrem musikalischen und kulinarischen Weg, der vom Pionierchor in Krasnodar auf die Bühnen in New York, Mailand und Moskau führte. Zwischen privaten Schnappschüssen: Warenki-, Borschtsch- und Risotto-Rezepte. Nicht nur Opernfans haben sofort Lust, das alles nachzukochen. (marw.)