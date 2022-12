MDC Cosmetic in Berlin : Melanie Dal Canton lässt Großstädter gut aussehen

Der Salon MDC Cosmetic erinnert an eine alte Apotheke und hat alles im Angebot, was mit Körperpflege und Wohlbefinden zu tun hat. Inhaberin Melanie Dal Canton erklärt ihr Konzept.

Melanie Dal Canton bietet in ihrem Geschäft in Prenzlauer Berg ein buntes Sortiment an. Bild: Jens Gyarmaty

Wahrscheinlich ist es kein Zufall, dass MDC Cosmetic, der Berliner Laden von Melanie Dal Canton in Prenzlauer Berg, ein wenig an eine alte Apotheke erinnert. Auf zurückgesetzten, schlichten Regalbrettern säumen Porzellanfläschchen in hellen Farben die Wände. Der Geruch ist dezent, nicht parfumgetränkt. Melanie Dal Canton betreibt MDC Cosmetic seit zehn Jahren, weitere Geschäfte sind dazugekommen: in der Nachbarschaft und in München, wo sie nur die Produkte der Klosterapotheke Santa Maria Novella vertreibt.

Da wären wir wieder, bei der Apotheke. Obwohl Apotheke natürlich nicht stimmt, zumindest nicht im aktuellen Sinn des Worts. Dal Canton verkauft Kosmetik, aber auch alles andere, was im weitesten Sinn mit Körperpflege und Wohlbefinden zu tun hat: gute Bürsten, gutes Shampoo. Sie bietet kosmetische Behandlungen und bald auch Massagen an. Bei MDC Next Door, dem Laden, den sie neben ihrem ersten Geschäft eröffnet hat, kann man auch Geschirr, Schmuck und kleinere Einrichtungsgegenstände kaufen. Ihr Konzept scheint aufzugehen, denn sie expandiert. In Kürze soll ein neuer Standort für Körperbehandlung in Berlin eröffnen.

Wunderkästen in Italien und Paris

Dal Cantons Weg zur Inhaberin von Schönheitssalons war nicht gerade vorhersehbar. Sie stammt vom Bodensee und studierte Politikwissenschaften. Nach dem Studium wurde sie Geschäftsführerin bei Andreas Murkudis. Damals begannen Concept Stores damit, Kosmetik in ihr Sortiment aufzunehmen. Da merkte Dal Canton, dass es nicht leicht war, das Produktspektrum einfach auszuweiten: „Wenn du eigentlich geschult bist, Mode zu verkaufen oder Möbel, dann kannst du einen Kunden nicht gut beraten, der fragt: ‚Ich habe so kleine Äderchen, was soll ich da nehmen?‘“

Sie suchte nach alten Kosmetikmarken und fuhr zur historischen Klosterapotheke Santa Maria Novella in Florenz. „In Italien und Frankreich gibt es diese tollen alten Drogerien, da bin ich schon als Kind gerne reingegangen. Man stand da wie in einem kleinen Wunderkasten. Überall waren so schöne Fläschchen mit so schönen Farben, und es roch so gut“, sagt Dal Canton. Diese Kindheitsbilder hatte sie im Hinterkopf, als 2012 ein ideales Ladenlokal an der Knaackstraße frei wurde.

Die anfänglichen Reaktionen der Kunden waren zögerlich: „Warum ist das alles so teuer?“ In der Tat sind die Produkte bei Dal Canton nicht günstig. Eine kosmetische Behandlung kann 145 Euro und mehr kosten. Das muss man sich leisten können – und wollen. Vor zehn Jahren hätten die Leute ihr Geld lieber für teure Mäntel oder Taschen ausgegeben, nicht für Kosmetik, sagt Dal Canton. Drei Jahre brauchte sie, um sich zu etablieren.

„Ich bin gesund, ich benutze etwas Gutes“

Viele Kunden kamen immer wieder und brachten sie auch durch die Corona-Zeit – mit Bestellungen, Gutscheinen oder indem sie einfach klopften. Das Viertel, der Prenzlauer Berg, längst wohlhabend, mag dabei geholfen haben. Aber auch der Zeitgeist: Natürlichkeit ist im Trend. Im Trend ist auch eine gewisse Sehnsucht nach Ruhe und „self care“. Dal Canton merkt, dass die Nachfrage steigt: „Die Corona-Zeit, die ja auch bedrohlich war, hat viele wieder auf sich selbst fokussiert. Und sie hat gezeigt, dass das Leben endlich ist und man sich etwas Gutes tun sollte.“

Mehr zum Thema 1/

Hinzu kommt das Klima: Man will der Umwelt zumindest nicht schaden. Doch was macht ein nachhaltiges Produkt aus? Dal Canton sagt, heute gebe es viel „Greenwashing“ und teilweise ein falsches Verständnis von Natürlichkeit. Manchmal sei es ressourcensparender, einen Inhaltsstoff synthetisch nachzubauen, als die ursprünglichen Inhaltsstoffe zu verwenden. Bei Hyaluron, das früher aus Hahnenkämmen hergestellt wurde, mag das einleuchten. Warum nicht auch bei Rosenwasser? „Wenn ein Rosenwasser verhältnismäßig günstig ist, frage ich mich schon: Wer hat das geerntet und verarbeitet?“ Viele Produkte, die sie vertreibt, haben kein Biolabel, doch sage das inzwischen wenig aus. Stattdessen arbeite sie nur mit Marken zusammen, deren Arbeitsweisen und Herstellungsprozesse sie kenne.

So wie mit Susanne Kaufmann, der österreichischen Unternehmerin, die Dal Canton schon vor 16 Jahren kennenlernte, als Kaufmann mit ihrer Kosmetikmarke noch am Anfang stand. Das Treffen sei ein einschneidendes Erlebnis gewesen. Kaufmann hatte das Hotel ihrer Familie übernommen und für das dazugehörige Spa nie Produkte gefunden, die ihr zusagten. Also gründete sie ihr eigenes Unternehmen. „Das war die erste Marke, die super aussah“, sagt Dal Canton. „Sie war richtig anders designt als die ganzen anderen Pflegeprodukte und hat vermittelt: Ich bin gesund, ich benutze etwas Gutes.“

Das Susanne-Kaufmann-Design erwähnt sie nicht zufällig. „Weil früher alles verknappt war, waren die Dinge wunderschön gestaltet. In einer Ästhetik, die man auch dem Auge gegönnt hat.“ Diese Idee passt auch zur überraschenden Antwort auf die Frage, wie ihr Interesse für Kosmetik eigentlich entstand: „Ich habe mich schon immer ein bisschen damit beschäftigt, weil ich mich sehr für das Alte Ägypten interessiere. Dort waren die Menschen in dieser Hinsicht sehr fortschrittlich.“ Anregungen gibt es also genug. Wahrscheinlich wird sie so auch ihr 20. Ladenjubiläum feiern.