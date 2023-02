Benesch wird in den Interviews an diesem Tag erklären, dass sie nicht den Stress spielt, den ihre Lehrerin empfindet, sondern einzelne Szenen, die aneinandergeschnitten das Stressgefühl transportieren. Dass sie sich nicht ausmalen muss, was eine Figur zum Frühstück isst, um sie glaubwürdig zu verkörpern. Dass sie am Ende des Tages eher wenig von ihren Rollen mit nach Hause nimmt. Schauspielerei ist für Benesch Handwerk: „Ich finde die Vorstellung schön, dass ich durch Fleiß besser werden kann, und zwar mein ganzes Leben“, sagt sie.

12.46 Uhr, Benesch ist mit ihrer Agentin in ein Shuttle gestiegen und zum Hotel Grand Hyatt gefahren, wo die Pressekonferenz zu „Das Lehrerzimmer“ stattfindet. Weil nebenan vor dem Berlinale-Palast auf dem roten Teppich gerade Adrien Brody erwartet wird, sind die meisten Stühle leer. Regisseur Ilker Catak, Produzent Ingo Fliess, Ko-Drehbuchautor Johannes Duncker sowie die Schauspielerinnen Eva Löbau und eben Leonie Benesch reden über das System Schule als Spiegel der Gesellschaft, über Wahrheit und Gewalt und eine Debattenkultur, in der es vor allem um das Rechthaben geht, wie Benesch es ausdrückt: „Alle haben eine starke Meinung und beanspruchen für sich den moral high ground. Da geht der Dialog verloren.“ Ein Journalist mit eritreischen Wurzeln bittet ums Mikrofon, karierte Schiebermütze zu rotem Schal. Es ist seine zwanzigste Berlinale, und er sagt tatsächlich, an Benesch gewandt: „So eine Schauspielerei habe ich noch nie gesehen.“ Schon geht es zurück ins erste Hotel. Ein schnelles Mittagessen mit den „Shooting Stars“. Dann stehen weitere Interviews an. Die meiste Zeit ist sie auf Socken unterwegs. Nur wenn eine Kamera es nötig macht, schlüpft Benesch in die Louboutins.

er Benesch durch diesen Tag begleitet, erfährt, dass sie im Kinderzirkus und auf Waldorfschulen war und oft umgezogen ist („das fand ich, vor allem als ich 14 war, nicht so cool“): vier Jahre in ihrer Geburtsstadt Hamburg, dann drei Jahre Göppingen, sieben in Bielefeld, fünf in Tübingen, zwei Berlin, acht London, inzwischen schon wieder zwei in Berlin. 14.10 Uhr. Was die Eltern beruflich gemacht haben, will die Reporterin vom rbb wissen. Kopfschütteln und ein strahlendes Lachen.