Über Zoom klappt es nicht, also gibt es am Ende einen neuen Link, ein neues Videocallfenster, einen neuen Versuch, und schlussendlich ist Benjamin Clementine zu sehen, der den poetischen Satz sagt: „Es war schwierig, dich zu finden.“ Was in den Untiefen des Internets, dieser Welt endloser Möglichkeiten der Fehlkommunikation, ja irgendwie zutreffend ist, aber eigentlich natürlich auch eine romantische Verschleierung der Tatsache, dass Mr. Clementine es nicht in den ersten Call geschafft hat. Dafür entschuldigt er sich umgehend, dabei ist er doch Künstler, und die sind nun wirklich nicht diejenigen, die mit Konnektivitäts- und Bildschirmauflösungs- und generellen Videocallproblemen behelligt werden sollten.

Johanna Dürrholz Redakteurin im Ressort „Deutschland und die Welt".

Benjamin Clementine ist: Sänger, Songwriter, Dichter, Maler, Schauspieler. Und nun ist er auch noch Markenbotschafter, das Gesicht des aktuellen Givenchy-Herrendufts, Gentleman Society. Das ist absolut stimmig, Clementine ist ein ausnehmend schöner Mann, und seine Entschuldigungskünste lassen darauf schließen, dass er auch ein Gentleman ist. „Heute ist ein Gentleman jemand, der mit Stolz vertritt, wofür er steht“, sagt er. „Es geht darum, wahrhaftig zu sein, authentisch. Das ist auch das, was mich als Person und als Künstler ausmacht.“ Das könnte nach PR-Gewäsch klingen. Authentizität als hohes Gut in Zeiten überoptimierter Perfektionisten – das hört man nicht zum ersten Mal. Doch bei Benjamin Clementine lohnt sich ein Blick hinter die Phrase. Seine Geschichte ist nicht die eines gewöhnlichen Givenchy-Parfum-Models.

Zwischenzeitlich obdachlos

Er wuchs in London auf, als Kind von Eltern mit ghanaischen Wurzeln. Benjamin war das jüngste von fünf Geschwistern. Eine musikalische Ausbildung genoss er zunächst nicht, doch als er sechs Jahre alt war, verliebte er sich nach eigenen Angaben in ein Klavier: Ein Mädchen aus seiner Klasse hatte ein Spielzeugklavier, wollte Benjamin aber nicht darauf spielen lassen. Er wartete, bis das Mädchen zum Mittagessen ging, und nahm das Spielzeugklavier mit nach Hause, klimperte darauf herum, mochte die Geräusche. Am nächsten Tag musste er es zurückbringen, es gab Riesenärger. Später, als junger Musiker, brachte Clementine sich selbst das Gitarre- und Klavierspiel bei, er arrangierte auf früheren Alben sogar die Streicher, obwohl er keine Noten lesen kann.

Als er 16 Jahre alt war, gab es Streit daheim. Clementine spricht nicht gern über sein schwieriges Verhältnis zu seiner streng religiösen Familie. Er verließ jedenfalls damals sein Elternhaus und lebte in London zwischenzeitlich auf der Straße. Mit 18 ging er nach Paris – „und ich wusste selbst nicht, warum ausgerechnet nach Paris“. Vielleicht, mutmaßt er, weil es von London nach Paris nur etwas mehr als zwei Stunden Zugfahrt sind. Der Duft von Paris jedenfalls, erzählt er im Videocall, sei für ihn einer der Unschuld, der Rebellion „und der Widerstandsfähigkeit“ – vielleicht genau Dinge, die den Künstler als jungen Mann damals ausmachten, als er nach Paris ging und dort erst auf der Straße lebte, später im Hostel. Nach einigen Monaten begann Clementine, a cappella in der Pariser U-Bahn zu singen.

Clementine passt in keine Box

Seine Musik ist komplex, oft düster. So wenig Clementine von seiner Vergangenheit, seinem Elternhaus erzählen will, so brutal ehrlich sind seine Lieder. Im 2015 erschienenen Song „Cornerstone“, auf dem er sich allein auf dem Klavier begleitet, heißt es: „I've been lonely, alone in a box of stone / this is the place I now belong“. Und: „They claimed to love me / but they are all lying“. Die Kiste aus Stein, seine eigene Box, in der er ganz allein ist, singt er, sei nun sein Zuhause. „It's my home, home, home, home, home, home.“