Verkleidet als Reinigungskraft : Banksy sprüht Corona-Kunstwerke in U-Bahn-Waggons

Ein Mitarbeiter von Transport for London verteilt die antivirale Lösung „Zoono-71“ in einem Waggon der U-Bahn (Archivbild). Bild: dpa

Der britische Streetart-Künstler Banksy hat in der Londoner U-Bahn mit neuen Werken die Schutzmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie kommentiert. Ein Video auf seinem Instagram-Kanal zeigt den Künstler bei seiner Arbeit. Mit Schutzanzug, -brille und Atemschutzmaske bekleidet bringt er unerkannt Schablonengraffiti von kleinen Ratten im Inneren von U-Bahn-Waggons an: Eine Ratte segelt mit einem Einweg-Mundschutz als Gleitschirm an der Wand entlang. Ein weiteres Tier hält eine Pumpflasche Desinfektionsmittel, mit der sie scheinbar den Schriftzug „Banksy“ an die Wand spritzt. Die nächste Ratte niest großflächig Farbe an ein Fenster – und demonstriert so die Vorteile eines Mund-Nasen-Schutzes.

Die Farbe trägt Banksy mit Spraydosen auf, aber auch mithilfe eines Drucksprühgeräts, das ähnlich wie die Geräte aussieht, mit der Reinigungskräfte seit Ende Mai die Züge desinfizieren. Zu Beginn seines Videos zeigt der Künstler Filmaufnahmen von den Reinigungsmaßnahmen.

In England gilt seit dem 15. Juni eine Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln. Ab dem 24. Juli soll sie auf Geschäfte ausgeweitet werden. Sein Video, das in den ersten zwei Stunden mehr als 1,2 Millionen Mal abgerufen wurde, kommentierte Banksy mit den Worten „Wenn du keine Maske trägst, kapierst du es nicht.“

Das Video endet mit einer hoffnungsvollen Botschaft. Auf die Wand einer U-Bahn-Station schreibt Banksy „I get lockdown“. Die sich vor dieser Aussicht schließende Waggontür trägt von innen die Aufschrift „But I get up again“ – eine Anspielung auf den größten Hit „Tubthumping“ der britischen Band Chumbawamba. Dessen Refrain „I get knocked down, but I get up again“ heißt etwa: Ich werde umgehauen, aber ich stehe wieder auf.