Ihr Buch, „The Fran Lebowitz Reader“, erscheint nun zum ersten Mal auf Deutsch unter dem Titel „New York und der Rest der Welt“.



Ja, vor der Netflix-Serie sind meine Bücher nicht in vielen anderen Sprachen erschienen, ich glaube, bloß auf Japanisch und Spanisch. Und nachdem es die Netflix-Serie von Marty gab, zogen andere Länder nach. Ein Journalist aus den Niederlanden hat mich neulich gefragt: Was halten Sie von der niederländischen Version Ihres Buchs? Und ich schaute ihn an und sagte: ,Wie sollte ich da etwas zu sagen können?‘ Wie die allermeisten Amerikaner beherrsche ich natürlich nur eine Sprache. Ich fragte ihn: ,Wie ist es denn?‘ Er sagte: ,Schrecklich.‘ Ich sagte: ,Ich glaube Ihnen aufs Wort.‘ Das Gute daran ist: Ich kann sie sowieso nicht lesen.



Apropos Übersetzung ins Niederländische: Als die schwarze Lyrikerin Amanda Gorman, die durch die Inaugurationfeier von Joe Biden bekannt wurde, ins Niederländische übersetzt werden sollte, gab es Streit darum, dass Marieke Lucas Rijneveld, der weiß ist, übersetzen sollte.



Das, was Sie schildern, ist überall. Überall. Was hat denn Amanda Gorman dazu gesagt?



Soweit ich weiß, hatte sie Rijneveld vorher ausgewählt.



Ich kenne die Poetin persönlich nicht. Ich bin nicht sie. Aber wenn man mich fragen würde: eine schwarze Person, die mein Buch übersetzt? Gern. Das ist mir egal.



Und könnte ein Mann Sie übersetzen?



Ja, das wäre auch gut für mich. Ich glaube nicht, dass diese Dinge wichtig sind. Ich weiß, dass alle anderen diese Dinge wichtig finden – oder zumindest Menschen einer bestimmten politischen Strömung, der ich ja selbst angehöre. Aber für mich sind diese Dinge das Gegenteil von dem, was wir immer wollten. Wir wollten nämlich nicht diese ganze Spaltung, nicht diese ganze Bevormundung. Menschen sollen machen, was sie wollen – mich hat ja niemand gefragt!



Sie sind eine New Yorker Legende, in Ihrem Buch geht es ebenfalls viel um New York. Es ist mein erster Besuch in der Stadt. Was sollte ich Ihrer Meinung nach tun?



Es ist sehr schwer für mich, mir vorzustellen, wie es heute wäre, das erste Mal hierherzukommen. Ich bin in New Jersey aufgewachsen, wir kamen also auch oft nach New York, als ich noch ein Kind war. Ich kann Ihnen aber sagen, was Sie nicht tun sollten. Sogar bevor der Touristenstrom in den Siebzigern einsetzte, gab es Dinge, die Menschen in New York tun oder sehen wollten. Wenn Sie mir sagen, Sie wollen die Freiheitsstatue sehen – gut. Die Freiheitsstatue ist gut. Ich habe eine Freundin, die in Manhattan geboren wurde, New York nie verlassen hat – und noch nie die Freiheitsstatue besucht hat. Das ist oft so bei Menschen, die in Städten mit berühmten Sehenswürdigkeiten geboren wurden.