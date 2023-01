Augenbrauen tönen : Natürlich blond

Meine Augenbrauen wellen sich an einigen Stellen leicht, wenn ich sie nicht mit einem starken Gel in Form halte. Das ist nur eine von vielen Erkenntnissen zu diesen feinen Härchen. Wenn eine innige Beziehung zu den eigenen Brauen möglich ist, dann habe ich sie. Schon als Kind waren sie eher dunkel und buschig. Als ich später anfing, mich zu schminken, mussten sie viel mitmachen: Wie in den Zehnerjahren üblich, füllte ich die Brauen übermäßig auf, definierte sie genau und verwendete Heißwachs und Pinzette für die schöne Form. Meine Augenbrauen haben auch schon eine chemische Glättung hinter sich, bei der sie streng nach oben gekämmt wurden. Dünn habe ich sie allerdings nie gezupft. Die Horrorgeschichten meiner Mutter von kahlen Stellen an den Brauen haben mich stets davon abgehalten. Und noch etwas habe ich noch nicht ausprobiert: blond – auf den Augenbrauen.

Die Aufhellung ist gar nicht so abwegig. Blickt man auf die Laufstege in New York und Paris, schaut man in viele Gesichter mit blondierten Augenbrauen. Bella Hadid und Nicola Peltz Beckham tragen die Brauen schon länger im Kontrast zu ihrem dunklen Haar hellblond. Die Mode- und Beautysuchmaschine Tagwalk hat erfasst, dass bei den Modenschauen im September und Oktober im Vergleich zum Vorjahr fast 100 Prozent mehr gebleichte Augenbrauen zu sehen waren.

„Underdog der blondierten Augenbrauen“

Der Berliner Make-up-Artist Philipp Verheyen ist mit dem Trend schon länger vertraut. Er verweist auf die Neunziger- und Nullerjahre, auf Models wie Kate Moss und Linda Evangelista. Lady Gaga trage schon seit 14 Jahren ihre Augenbrauen immer wieder hellblond: „Sie ist quasi der Underdog der blondierten Augenbrauen.“

Vielleicht lohnt es sich, das auch mal auszuprobieren? Was habe ich schon zu verlieren? Augenbrauen wachsen schließlich nach. Also fahre ich nach Berlin, in den Friseursalon von Andreas Kurkowitz. Dort treffe ich mich mit Philipp Verheyen. Der gelernte Friseur und Make-up-Artist weiß, wie man dunkle, buschige, widerspenstige Brauen in den Griff bekommt: „Da werden wir eine richtige Veränderung sehen.“

Eben das macht mir Angst. Man kennt ja die Fotos von Prominenten, auf denen ihnen die Augenbrauen entfernt wurden, um zu zeigen, wie wichtig Augenbrauen sind, weil sie das Gesicht einrahmen. Sehe ich gleich ähnlich aus? Philipp Verheyen sagt auch, dass nicht jeder gleich gut aussieht mit blondierten Brauen. Einer extrovertierten stehe das besser als einer bodenständigen Person. Kann ich also die fast unsichtbaren Augenbrauen tragen? Oder tragen sie mich?

Verheyen mischt Blondierung und Entwickler in einer Schale zusammen. Wer sich die Brauen zu Hause selbst blondieren will, solle lieber einen Friseurbedarf aufsuchen, als in der Drogerie oder im Internet einzukaufen, sagt Verheyen. Er empfiehlt, sich von Profis beraten zu lassen, um die Stärke der Blondierung auf Haut und Haare abzustimmen.

Vor dem eigentlichen Auftragen der Blondierungspaste umrandet er meine Brauen mit einer Schicht Nivea-Creme. So ist die Haut vor Irritation geschützt. Das empfiehlt Verheyen auch denen, die sich selbst an das Experiment wagen. Die bläuliche Blondierung prickelt auf der Haut. Das entspricht etwa meinen Erwartungen an das Ergebnis. Noch bevor die Einwirkzeit vorbei ist, kann ich die ersten hellen Haare sehen. Schon jetzt ist mir mein eigenes Gesicht fremd, als würde ein Teil fehlen.