Selbst genähte Brautmode

Wir waren vier Schwestern und die älteste hatte von einer Tante, die von einer Reise aus den USA zurückkehrte, eine der ersten Barbies bekommen, inklusive glänzendem Badeanzug, einigen Kleidern und einem Plastikköfferchen, in dem man die Kleider auf winzigen Bügeln wie in einen Schrank hängen konnte. Wir jüngeren Schwestern bekamen nach und nach auch Barbies, (meine erste war allerdings eine „Petra“, also keine „echte“ Barbie). Wir spielten alle vier ausgiebig mit den Puppen, es kamen Möbel aller Art hinzu und vom lang angesparten Taschengeld kauften wir zwei jüngsten zusammen einen „Barbie-Camper“ mit aufklappbarem Zelt. Unser Lieblingsspiel bestand daraus, dass die Barbies bei schönem Wetter, also sommerlich gekleidet in Urlaub fuhren, dann gab’s Gewitter und alle mussten schnell wärmer angezogen werden. Und am Ende zogen alle ihre schönsten Abendkleider an. Dann kam Ken auf den Markt, und natürlich musste Barbie heiraten! Unsere Mutter fertigte die gesamte Brautmode an, denn zum Glück gab es im „Burda“-Heft zu der Zeit auch Schnitte für Barbies! Nur Schuhe für Ken hatten wir nicht, aber auch hier war unsere Mutter erfinderisch und bastelte ihm ein Paar Schlappen. Den Part des trauenden Pfarrers musste eine weibliche Barbie übernehmen, unser einziger Ken war ja der Bräutigam! Und eine der Schwestern begleitete den Traugottesdienst auf unserer Hausorgel, was es uns später unmöglich machte, in der Kirche bei „Großer Gott, wir loben dich“ die Fassung zu bewahren und nicht in prustendes Gelächter auszubrechen… Da wir dauernd neue Kleider für die Barbies haben wollten, begannen wir selbst mit dem Nähen. Schließlich lernten wir alle vier über die Barbie-Kleider, wie man mit Stoff, Schnittmuster und Nähmaschine umgeht. Und das war tatsächlich ein nachhaltiger Effekt unserer Barbies!

Irmgard Krupp, Trier

Schwester und Mutter in einem

Die erste Barbiepuppe die ich mit 8 Jahren bekam, war eigentlich ihre Freundin Midge. Ich war sofort verzaubert von ihr und von den vielen Spielmöglichkeiten, und es folgten der ersten Puppe dann natürlich die ganze Familie. Außer Ken – den bekam ich einfach nicht. Aber meine beste Freundin, die genauso begeistert war, sie hatte ihn. Somit begannen die zahlreichen Abenteuer unserer Puppenfamilien. Wir spielten alles was wir im alltäglichen Leben beobachteten und erlebten mit diesen Puppen nach. Ihr Ken und meine Barbie heirateten sogar. Wir haben eine riesige Tafel für alle Mitglieder unserer Puppen im Garten aufgebaut. Damals gab es einfach so schöne Accessoires. Vieles war noch aus Pappe oder hochwertigem Material hergestellt worden. Alle Kleider hatten echte Knöpfe und Reißverschlüsse. Sie waren aus den verschiedensten Stoffen und Farben gefertigt. Unglaublich hochwertig. Was es nicht von dem Hersteller aus USA gab, nahmen wir uns aus unserem Puppenhaus oder bastelten es selbst. Unsere Phantasie war grenzenlos und unsere Spiele auch. Wir bauten Ihnen ein eigenes Haus mit Inventar und meine Tante aus Chicago sorgte auch für steten Nachschub. Eigentlich waren Barbies Körpermasse oder die Tatsache, dass Barbie ja eine Erwachsene war. niemals Thema. Es gab ja die kleine Schwester Skipper, Frenzy den Teenager mit tollen ausgefallen Kleidern aus den Siebzigern und die süße kleine Tutti. Barbie war irgendwie große Schwester und Mutter in einem für mich. Ich schrieb damals mit neun Jahren schon mein erstes Barbie-Buch. Was für ein Potential. Bis heute habe ich es aufgehoben. Zu diesem Schatz gehören alle Barbiepuppen die ich seit 1964 gesammelt und bespielt hatte. Wir waren damals so vorsichtig mit ihnen, dass sie heute noch wie neu aussehen. Noch heute spreche ich mit meiner Freundin über diese schöne Zeit und wir sind uns sicher, dass wir niemals wieder Kinder gesehen haben die so schön gespielt haben wie wir beide. Wir spielten stundenlang. Damals war alles noch gar nicht so pink und es gab auch fast nichts aus Plastik. Keine Autos, Pferde etc. So etwas dachten wir uns einfach selbst aus.