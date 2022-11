Regisseur Iñárritu im Gespräch : „Herkunft ist ein Zustand, den man nie los wird“

Herr Iñárritu, Ihr Film „Bardo“ hatte im September in Venedig Premiere. Danach haben Sie noch einmal 20 Minuten gekürzt. War das schmerzhaft, oder passt das zu einem Projekt, in dem Sie Ihre eigene künstlerische Existenz in den Blick nehmen?

Jeder Filmschnitt ist ein endloser Prozess. Wenn ich mehr Zeit hätte, mit diesem Film zu spielen und ihn zu „massieren“, würde ich vielleicht noch stärker verschiedene alternative Möglichkeiten heraus­finden. Aber man kommt der Perfektion nahe, wenn man einen Punkt erreicht, an dem man nichts mehr wegnehmen kann. In Venedig begriff ich, dass ich die Sub­stanz des Films nicht schädigen und andere Aspekte stärken würde, wenn ich ihn auf zweieinhalb Stunden kürze. Ich habe ihn dort auch zum ersten Mal mit einem Pub­likum gesehen, das macht viel aus.

Der Journalist Silverio, von dem Sie erzählen, wirkt wie ein Alter Ego von Ihnen.

Diesen Film habe ich mit geschlossenen Augen gemacht. Dreimal habe ich davor schon von Migration erzählt: in „Babel“, in „Biutiful“ und in „Carne y Arena“, das war ein Virtual-Reality-Versuch. Dieses Mal habe ich die Augen geschlossen und nach innen geschaut und etwas gesucht, was ich ausdrücken sollte. Es ist keine Autobiographie, sondern eine Autofiktion. Dafür verwende ich ein Alter Ego, und so strebe ­ich mit der Fiktion nach einer höheren Wahrheit, nach etwas, das die Wirklichkeit nicht sofort preisgibt. „Bardo“ ist ein Werk der Fiktion auf Grundlage wahrhaftiger ­Emotionen.

Silverio kehrt aus den Vereinigten Staaten nach Mexiko zurück, um einen Preis entgegenzunehmen. Wo leben Sie derzeit?

Ich war 36 Jahre alt, als ich Mexiko verließ, das heißt, dass ich jetzt schon 21 Jahre in den USA lebe.

Sie kommen aber von Mexiko nicht los.

Ein Land oder eine Identität oder Erinnerungen kommen mit Wucht auf einen zu, sobald man sein Land verlässt. Es gibt keinen größeren Unterschied als zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten. Sie werden wahrscheinlich auch deutscher oder europäischer werden, wenn Sie nach Indien gehen. Herkunft ist ein Zustand, den man nie loswird. Zeit gibt ein wenig mehr Klarheit, die Distanz macht die ­Dinge transparenter, aber es gibt auch ein Gefühl von Leere, das mich interessiert.

Was macht das Mexikanische an Ihnen aus?

Die Weise, wie man Dinge versteht und mit ihnen umgeht. Mexiko ist ein uraltes Land, ein Imperium, das erobert wurde, ein multiethnisches Land. Die USA sind sehr jung, sehr divers. Wir gehen immer vom Abstrakten aus, von philosophischen Gedanken kommen wir zum Spezifischen. Die Angelsachsen sind zuerst pragmatisch und interessieren sich für die Details und kommen von da zum Allgemeinen. Es ist aber auch faszinierend, wie unsere Interaktionen als Länder so verwoben sind.

Silverio ist ein Journalist, damit an die Wirklichkeit gebunden. Sie haben als Erzähler deutlich größere Freiheiten.

Wenn man als Filmemacher von etwas Realem wie Migration erzählt, muss man ein bisschen wie ein Journalist vorgehen. Aber auch da gibt es durchaus subjektive Schreibweisen. Die Wahrheit existiert nicht. Niemand kann das für sich behaupten. Wir erleben Dinge durch unser Nervensystem und unsere Ideologie hindurch oder durch das, was wir glauben. Die Krise der Figur Silverio liegt genau in dieser unklaren Unterscheidung zwischen dem Realen und dem Imaginären.