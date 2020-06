Empowerment unter Sängerinnen : Frauen feiern Frauen

Es ist eine Pophymne, mit einem Refrain zum Mitsingen, der irgendwie an Dr. Alban („Sing Hallelujah!“) erinnert, und das ist nicht einmal negativ gemeint. In „Rain on Me“ von Lady Gaga geht es hauptsächlich darum, dass das lyrische Ich wohl dummerweise seinen Regenschirm vergessen hat und sich nun nass regnen lässt, weil: wenigstens nicht tot. „I'd rather be dry, but at least I'm alive“. Kann man natürlich auch metaphorisch betrachten, bezogen aufs ganze Leben, auf Alkohol, Tränen und Schmerzen etcetera. „Rain. On. Me.“ Sehr hübsch, sehr eingängig.

Johanna Dürrholz Redakteurin im Ressort Gesellschaft bei FAZ.NET F.A.Z.

Doch das ist nicht der Grund, warum das Lied über Wochen die obersten Ränge der Billboard-Charts besetzte. Der Grund ist: Ari. Ariana Grande. Und: Gaga. Klar, zwei Superstars zusammen mit ungleicher Fan- und Zielgruppe erzielen größere Reichweite. In gewisser Weise bedeutet ein Duett zweier Superstars auch die Supermaximierung von Gewinn. Zusammenarbeit ist ein gut geöltes Rädchen in der riesigen Verwertungsmaschine namens Musikindustrie. Doch das ist es nicht allein. Eine andere bekannte Sängerin, in diesem Fall ebenbürtig, mit auf die Bühne zu bitten, das ist ein Powermove, dessen sich Sängerinnen immer öfter bedienen: das Frauenduett.