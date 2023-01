Argentinien nach der WM : Alle tragen jetzt Messi

Auch Wochen nach der Fußball-Weltmeisterschaft reißt die Begeisterung in Argentinien nicht ab. Vor allem für den größten Star des Landes. So viele wollen sich Messis Konterfei tätowieren lassen, dass die Tattoo-Studios kaum hinterher kommen.

Weil Messi ein Linksfuß ist: Ein Fan lässt sich in einem Tattoo-Studio in Buenos Aires kurz vor Weihnachten tätowieren. Bild: AFP

Schon bevor Lionel Messi mit der ar­gentinischen Nationalmannschaft seinen ersten Weltmeistertitel gewann, hatte es sein Gesicht auf jedes erdenk­liche Körperteil geschafft. Die Seniorin Nora Franchini zum Beispiel hatte sich vor fünf Jahren das Konterfei des Fußballstars auf den Rücken tätowieren lassen. Es wurde von spanischsprachigen Zeitungen als das „realistischste Messi-Tattoo überhaupt“ gefeiert. Das Fitness- und Nacktmodel Suzy Cortez be­hauptet, es sogar ins Guinnessbuch der Rekorde geschafft zu haben, weil sie mindestens sieben Messi-Tattoos haben soll – zwei an Regionen ihres Körpers, die an dieser Stelle besser unerwähnt bleiben.

Doch der wahre Messi-Tattootrend hat erst begonnen, seit Argentinien im WM-Finale am 18. Dezember im Elfmeterschießen Frankreich besiegt hat. Tattoostudios in Buenos Aires be­richten von einem his­torischen An­sturm. „Ich wusste schon vor dem Finale, dass viele Kunden ein Messi-Tattoo haben wollten, weil sie mich angefragt hatten. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich am Tag nach dem Finale eine Schlange vor meinem Laden sehen würde“, sagte der Tätowierer Sebastian Arguello Paz.

Ultras lassen sich Messis Unterschrift nachtätowieren

So viele wollen für immer Messi auf ihrer Haut tragen, wie er den WM-Pokal küsst, dass es bei manchen Studios nun Wartelisten von einem Jahr gibt. Ein Tä­towierer aus Messis Heimatstadt Rosario erzählte der spanischen Nachrichtenagentur EFE, statt 50 habe er nun 300 Konsultationen am Tag. Die Kunden wünschen sich nicht nur Messis Konterfei, manche haben sich auch ein Zitat des Fußballspielers tätowieren lassen: „Was guckst du so, Dummkopf?“ („Qué mirás, bobo?!“) Messi hat es nach dem Viertelfinale gegen die Nieder­lande in Richtung des niederländischen Stürmers Wout Weghorst gekeift.

Begegnet Messi seinen Fans, ist er normalerweise deutlich milder ge­stimmt. Für den Fußballprofi ist es Routine, Kunstwerke von ihm selbst zu signieren. Der Argentinier Cristian Solera reiste sogar extra nach London, um Mes­si zu bitten, sein Tattoo auf seiner linken Wade zu unterschreiben. Die Un­terschrift ließ sich Solera danach ebenfalls tätowieren. Zu den Minimalisten gehören Messis Fans meist nicht. Außer Francisco Ranieri. Der Junior-Torwart des Fußballklubs Inter Miami hat Messi bei einem Treffen dieses Jahr auf seinem Unterarm unterschreiben lassen – und trägt nun ein Fantattoo, das nur Ein­geweihte als solches erkennen.