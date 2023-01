Komplexe Charaktere, bei denen man sich als Zuschauer fragt, ob man sie mag oder nicht – das sind Rollen, die Schauspielerin Anna Maria Mühe („Dogs of Berlin“, „Bauhaus – Die Neue Zeit“) reizen. Unter der Regie von Nicolai Rohde stand die 37 Jahre alte Berlinerin nun in einer weiteren ambivalenten Titelrolle für die Thriller-Serie „Totenfrau“ vor der Kamera: Sie spielt Brünhilde Blum, Bestatterin und Mutter von zwei Kindern. Als Blums Leben durch den Tod ihres Manns erschüttert wird, muss sie feststellen, dass es sich bei dem vermeintlichen Unfall um Mord handelt – und begibt sich auf die Suche nach Antworten. Vor allem aber sucht Blum Rache. Die Verfilmung des Bestsellers des österreichischen Autors Bernhard Aichner ist vom 5. Januar an auf Netflix zu sehen.

Was essen Sie zum Frühstück?

Wenn wir von einem Sonntagsfrühstück reden: Dann trinke ich einen Hafercappuccino und esse ein Croissant dazu.

Wo kaufen Sie Ihre Kleidung ein?

Sehr unterschiedlich. Aber ich stöbere sehr gerne in meinem liebsten Secondhandladen namens „Soeur“ in Prenzlauer Berg in Berlin.

Was ist das älteste Kleidungsstück in Ihrem Schrank?

Eine Lederjacke, die ich mir gekauft habe, als ich 20 Jahre alt war. Die war gar nicht teuer, es ist kein echtes Leder. Aber die habe ich seither, und liebe sie sehr. Ich habe sie bestimmt zehn Jahre nicht mehr getragen. Vielleicht hole ich sie dieses Jahr wieder raus.

Wann haben Sie zuletzt handschriftlich einen Brief verfasst?

Vor ein paar Wochen habe ich Postkarten aus meinem Urlaub aus Frankreich verschickt. Egal, wo ich bin, ich verschicke zum Beispiel immer eine Postkarte an meine alte Kinderfrau. Sie kennt mich, seitdem ich drei Monate alt war.

Welches Buch hat Sie im Leben am meisten beeindruckt?

Das sind zwei Bücher. Einmal „Jugend ohne Gott“ von Ödön von Horváth, das hat mich in meiner Jugend sehr geprägt. Und in meiner Kindheit, da müsste ich zehn oder elf Jahre alt gewesen sein, habe ich ein Buch gelesen namens „Hallo Mister Gott, hier spricht Anna“. Dieses Buch hat mich auch geprägt und nachhaltig berührt. Ich freue mich, wenn ich es meinem Kind irgendwann weitergeben kann.

Wie informieren Sie sich über das Weltgeschehen?

Ganz klassisch über Nachrichten – und über Gespräche mit schlauen Menschen.

Was ist Ihr bestes Small-Talk-Thema?

Gar keines. Ich hasse Small Talk.

Bei welchem Film haben Sie zuletzt geweint?

Ich weine sehr gerne bei Filmen und lasse mich voll und ganz darauf ein. Das letzte, was ich regelrecht durchgesuchtet habe, war die Serie „Succession“ des Senders HBO.

Sind Sie abergläubisch?

Nein. Trotzdem gehe ich nicht unter einer Leiter durch.

Worüber können Sie lachen?

Ich kann sehr gut über mich selbst lachen. Und über mein Kind. Meine Tochter hat einen wirklich herrlichen Humor.

Ihr Lieblingsvorname?

Es gibt so viele. Paul mag ich zum Beispiel sehr gerne. Klassische Namen finde ich immer schön. Vor allem kurze Namen, die man nicht abkürzt.

Machen Sie eine Mittagspause?

In meinem Berufsleben auf jeden Fall. Da mache ich vor allem sehr gerne auch einen Mittagsschlaf.

In welchem Land würden Sie gerne leben?

In Italien. Aufgrund des Essens.

Was fehlt nie in Ihrem Kühlschrank?

Schokolade.

Fühlen Sie sich mit oder ohne Auto freier?

Mit.

Was ist Ihr größtes Talent?

Na ja, also hoffentlich natürlich mein Beruf. Ansonsten: Ich bin eine sehr gute Gastgeberin.

Was tun Sie, obwohl es unvernünftig ist?

Rauchen.

Welcher historischen Person würden Sie gerne begegnen?

Angela Merkel. Wir sind uns einmal bei einer politischen Arbeit begegnet. Das war sehr schön, aber eben in einer großen Gruppe. Ich würde sie gerne in einem Gespräch zu zweit fragen, wie es ihr gerade geht, wenn sie sich das aktuelle Weltgeschehen anschaut und nicht mehr an vorderster Front steht. Ob das beruhigend ist, dass sie da nicht mehr stehen muss, oder ob es sie in den Fingern juckt und sie eigentlich gerne etwas tun würde. Was historische Personen anbelangt, die nicht mehr am Leben sind: Da würde ich gerne mein Vorbild Romy Schneider treffen.

Tragen Sie Schmuck? Und eine Uhr?

Ich trage Schmuck – immer und viel. Zwei Ringe habe ich zum Beispiel, die ich immer anhabe. Und eigentlich trage ich immer Ohrringe. Eine Uhr nicht.

Haben Sie einen Lieblingsduft?

Ja, der wird aber leider nicht mehr hergestellt – was wirklich schrecklich ist. Ich muss ihn also immer im Internet aufkaufen, wo ich ihn finde. Es ist ein alter Duft von Gucci. Der heißt einfach nur Gucci. Und das ist das Gemeine beim Suchen.

Was war Ihr schönstes Ferienerlebnis?

Als ich meine Tochter gesehen habe, wie sie das erste Mal erfolgreich auf dem Surfbrett stand und eine Welle geritten ist.

Auf welchem Konzert waren Sie zuletzt?

Ich war vor zwei Wochen bei Meute, einer Techno-Marching-Band aus Hamburg. Das war unfassbar toll, würde ich immer wieder besuchen. Kann ich nur jedem empfehlen.

Was fehlt Ihnen zum Glück?

Zeit. Und natürlich Geld.

Was trinken Sie zum Abendessen?

Wenn ich zu Hause bin, Tee und Wasser. Wenn ich unterwegs bin, gerne Wein.