Frau Ramírez, lassen Sie uns zunächst einen kurzen Blick zurückwerfen auf „Sex and the City“. Haben Sie einen persön­lichen Bezug zu der Fernsehserie?

Klar, ich gehörte zu den Fans. Das war die Zeit, als ich für die Schauspielschule nach New York gekommen war. Die Serie half mir, die Stadt etwas besser zu verstehen. Aber mich sprach vor allem an, dass in den Geschichten immer mehr die Freundschaften im Zentrum standen als romantische Beziehungen. Überhaupt gab „Sex and the City“ uns allen, die wir uns nicht als Männer identifizieren, quasi die Erlaubnis, unsere sexuelle Selbst­bestimmung zu feiern und auszuleben. Das empfand ich als ziemlich progressiv, auch wenn die ­Serie letztlich vor allem kurzweiligen, ­humorvollen Eskapismus bot, der uns in eine privilegierte Welt entführte von Menschen, die hemmungslos dem Konsum ­frönen konnten. Das hatte mit meiner Lebens­realität nicht so viel zu tun wie vermutlich für den Großteil des Publikums. Aber Spaß machte es trotzdem!

In der Fortsetzung „And Just Like That“ stießen zu den bekannten Figuren einige neue, unter ihnen die Stand-up-Comedian Che Diaz, verkörpert von Ihnen. ­Waren Sie erstaunt darüber, wie sehr Che die Fans spaltete?

Ich habe es immer als wichtig empfunden, die Meinungen anderer und solche Diskussionen so gut wie möglich von mir fernzuhalten. So etwas soll meine Kreativität nicht beeinflussen oder meine Empathie für die Figur, die ich spiele, trüben. Ich habe also die Kontroversen um Che Diaz nicht wirklich verfolgt. Aber schon als ich mich mit dem Serienschöpfer Michael Patrick King erstmals traf und über die ­Figur sprach, war uns klar, dass Che Diaz einiges durcheinanderwirbeln würde.

In welchem Sinne?

Nun, Che löst in einigen der Frauen Reaktionen aus, die sie dazu bringen, sich selbst neue Fragen zu stellen und gewisse Grenzen auszuloten. Diese Person, die so anders ist als der eingeschworene Freundeskreis, führt ihnen vor Augen, was sie womöglich in sich selbst unterdrücken oder wo sie sich vielleicht unnötig beschränken. Miranda hinterfragt ihre Ehe, und natürlich war mir klar, dass das zu hitzigen Diskussionen unter den Zuschauern führen wird. Ich bin immer ein Fan von Steve gewesen und wollte nicht, dass sie sich von ihm trennt. Aber aus kreativer Sicht ist ­jemand, der plötzlich alles auf den Kopf stellt, natürlich spannender, als wenn einfach alles nur bleibt, wie es war. Und was kann einer Serienfigur Besseres gelingen, als dass alle über sie sprechen?

Gibt es viele Parallelen zwischen Ihnen und der Figur?

Sie meinen jenseits des Gesichts und der Frisur? Nun, wir sind beide nicht-binär. Und das Autorenteam hat in der ersten Staffel eine Geschichte meines Coming-outs, die ich gerne erzähle, als Basis für die Geschichte von Ches Coming-out genommen. Aber das war’s dann auch. Es gibt viel mehr Unterschiede zwischen Che und mir als Gemeinsamkeiten. Während ich eher introvertiert bin, ist Che extrovertiert, liebt Aufmerksamkeit und macht keinen Hehl daraus, narzisstisch zu sein.

Lernen wir von Che Diaz in der neuen Staffel andere Seiten kennen?

Auf jeden Fall, was mir auch sehr wichtig war. Die erste Staffel war so etwas wie der Umschlag und das Inhaltsverzeichnis eines neuen Romans, nun schlägt die zweite dieses Buch auch auf, und wir blicken viel tiefer in die einzelnen Kapitel. Gerade mit den Realitäten in Hollywood konfrontiert, wo Che hingezogen ist, tun sich ganz neue Facetten der Persönlichkeit auf. In der ersten Staffel erfüllte die Figur einen bestimmten Zweck. Nun wird aus ihr eine echte, dreidimensionale Person voller Abgründe. Was natürlich nicht ohne Folgen für die Beziehung zu Miranda bleibt.

Apropos Miranda: Mit Cynthia Nixon arbeiten Sie enger zusammen als mit ­irgendwem sonst im Ensemble. Da muss die Chemie schon stimmen, oder?

Das tut sie zum Glück. Cynthia Nixon ist ein Traum, jemand Besseren hätte ich mir nicht an meiner Seite wünschen können. Sie ist nicht nur eine phantastische Schauspielerin, sondern auch eine hervorragende Regisseurin und obendrein einer der leitenden Produzenten der Serie. Es wundert mich kein bisschen, dass sie mehrere Emmys gewonnen und um ein Haar auch Gouverneur von New York geworden ­wäre. Mit jemandem zusammenzuarbeiten, der so genau weiß, was er will oder kann und trotzdem so kollegial und reizend ist, das ist ein großes Geschenk.

Jemanden wie Ihre Figur – also queer, nicht-binär, Latinx – in einer so populären Serie zu sehen, macht Sie das stolz?

Diese Art der Repräsentation ist enorm wichtig, ja, darauf bin ich stolz. Es ist mir klar, dass sich in einer Figur wie Che Diaz nicht jeder wiederfindet. Das ist auch nicht nötig. Eine einzelne nicht-binäre ­Figur kann unmöglich alle nicht-binären oder queeren Personen repräsentieren. Für die aber, die sich in ihr erkennen, ist sie viel wert. Und wie gesagt: Wenn sie das Zeug zum Gesprächsstoff hat, ist das großartig. Gerade in Zeiten wie diesen, wo Gesundheit und Leben von Trans- und nicht-binären Personen mehr gefährdet sind, hat jedes Gespräch die Möglichkeit, Aufmerksamkeit zu wecken.

Sie haben sich schon einmal mit einer Serien­figur in die LGBTQ-Geschichts­bücher eingeschrieben. Spielt die bisexuelle Callie aus „Grey’s Anatomy“ heute noch eine Rolle in Ihrem Leben?

Das tut sie, denn ich bekomme bis heute immer wieder gespiegelt, wie wichtig diese Figur für viele Zuschauer war und ist. Viele Personen in ihren Zwanzigern und Dreißigern, die sich als queer, trans oder nicht-binär identifizieren, berichten mir davon, wie wichtig es für sie war, schon in jungen Jahren eine queere Person in einer Mainstream-Krankenhausserie zu sehen. Sie war auch ein Vorbild für viele queere Personen im medizinischen Bereich, die durch sie erkannt haben, dass sich so ­etwas nicht ausschließt. Kurz: Callie hat in gewisser Weise den Weg bereitet und Platz geschaffen, wo Queerness vorher nicht sichtbar war. Wie bedeutsam das ist, habe ich erst rückblickend erkannt.