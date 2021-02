Alyson Hannigan im Interview : „Ich hatte gegenüber meiner Tochter ein schlechtes Gewissen“

Aktualisiert am

Alyson Hannigan war Teil gleich mehrerer Serien, die die Popkultur prägten. Im Interview spricht der „How I Met Your Mother“-Star über ein neues Filmprojekt und erzählt von einer ganz besonderen Rolle.

Alyson Hannigan 2018 bei einer Awardverleihung in Los Angeles Bild: Picture-Alliance

Alyson Hannigan war elf Jahre alt, als ihre Mutter, eine Immobilienmaklerin, mit ihr nach Los Angeles zog. Es dauerte nicht lange, bis sie vor der Kamera stand, unter anderem für den Film „Meine Stiefmutter ist ein Alien“. Als Hexe Willow wurde sie ab 1997 mit der Serie „Buffy – Im Bann der Dämonen“ berühmt, wenig später feierte sie auch als Flöten-Mädchen Michelle in den „American Pie“-Komödien Erfolge. Als weiterer Serien-Hit erwies sich die Sitcom „How I Met Your Mother“, für die Hannigan von 2005 bis 2014 vor der Kamera stand. Seither ist es ein wenig ruhiger geworden um die 46-jährige, die mit ihrem „Buffy“-Kollegen Alexis Denisof verheiratet und Mutter zweier Töchter ist. Nun spielt sie in der Kinderbuch-Verfilmung „Flora & Ulysses“ (ab 19.2. bei Disney+) die Mutter der jungen Protagonistin.

Wir führten dazu ein Video-Interview mit ihr, bei dem Hannigan vor einem exzellent sortierten Regal voller Farben, Tuben und Papiere saß. Kein Schreibwarenladen, wie sie betont, sondern einfach das bestens ausgestattete Bastelzimmer der Familie. Die Vorwürfe, die seit kurzem von einigen Kolleginnen gegen „Buffy“-Macher Joss Whedon erhoben werden, kamen im Interview übrigens nicht zu Sprache. Sie machten erst einige Tage nach unserem Gespräch die Runde.