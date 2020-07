Unterhaltung trotz Corona : Altenheimbewohner stellen berühmte Albumcover nach

Gäbe es mehr Menschen wie Robert Speker, der Alltag wäre wohl für viel weniger alte Menschen trist und eintönig. Für die Bewohner des Sydmar Lodge Care Home, eines Altenheims in Nord-London, hat er sich etwas besonderes ausgedacht: Er ließ sie in einem Foto-Shooting berühmte Cover von Musik-Alben nachstellen. Die betagten Models probierten sich an den Posen von Stars wie Elvis Presley, David Bowie, Madonna und Taylor Swift. Das Ergebnis hat unzählige Menschen auf Facebook und Twitter begeistert und Spekers Namen weltweit in die Medien gespült.

Robert Speker ist der „activities coordinator“ des Wohnheims, es ist seine Aufgabe sich ein Programm für die Bewohner des Altenheims auszudenken. Oft nutze er die Popkultur oder die aktuellen Nachrichten, um auf Aktivitäten für die Senioren zu kommen, sagte Tim Frost der Huffington Post. Frost hat früher in dem Heim gearbeitet, seine 93 Jahre alte Großmutter Vera wohnt dort. Auch sie hat bei dem Projekt mitgemacht: Sie imitierte das Bild von Adele auf deren Cover des Albums „Adele 21“. Frosts Tweet mit dem Foto bekam auf Twitter über 100.000 „Gefällt mir“-Angaben.

Er habe sich das Projekt ausgedacht, um die Bewohner des Altenheims glücklich zu machen, sagte Speker den „Jewish News“: „Ich glaube, die Familien haben sich gefreut, wenn sogar die Enkelkinder jetzt etwas über ihre Großeltern posten.“ Die Risiken von Corona würden bedeuten, dass die jetzt für eine lange Zeit im Lockdown sein könnten. „Ich will daraus eine gute Zeit machen.“ Der Lockdown dauere nun schon 120 Tage an, schrieb Speker am Freitag auf Facebook.

Auch die Mitarbeiter des Heims haben bei der Aktion mitgemacht: Wie auf dem Cover von „Queen II“ schauen sie als Vierergruppe aus dem Halbdunkel in die Kamera. Auch Cover von Rag ’n’ Bone Man, Blink 182 und Madonna sind dabei:

Der Badass-Award dürfte an Toba David gehen, die mit Rollator die Pose von Michael Jackson auf der LP „Bad“ eingenommen hat. Eher nachdenklich: Die Neuauflagen der Album-Titel von Johnny Cash und David Bowie.

Ob die ältere Dame zuvor schon viel von Taylor Swift gehört hat? Immerhin wurde sie ganze 67 Jahre vor ihr geboren. Martin Steinbergs Vorbild dürfte ihm eher bekannt sein. Fast so stilsicher wie Bruce Springsteen stellt er sich vor die Flagge seines Geburtslandes. Und der Gehstock von Sheila Solomons kommt gleich auf zwei Bildern zum Einsatz.

Auf der Spendenplattform „gofundme“ ruft Robert Speker dazu auf, das Seniorenheim finanziell zu unterstützen, um die Bewohner auch in Zukunft bei Laune halten zu können. „Es ist mein Job und mein Privileg, sie in der Covid-Krise zu unterhalten, ohne ihre Familie und ohne Entertainer von außen“, schreibt er dort. Das Foto-Projekt sei weltweit wahrgenommen worden, ohne dass das Heim Geld dafür bekommen habe: „Das war meine ursprüngliche Intention“.