Stimmen Sie ab! : Was ist der Sommerhit des Jahres 2022?

„Heat Waves“, „Running Up That Hill“ oder „About Damn Time“? Egal, Hauptsache, nicht „Layla“! Stimmen Sie ab: Welcher ist Ihr Sommerhit 2022?

„It’s bad bitch o’clock“, singt Lizzo in ihrem Song „It’s About Damn Time“. Bild: Nathan Congleton/NBC via Getty I

Ja, schon klar. Wir wissen schon, was Sie denken: „Layla“ ist nicht dabei. Aber jetzt mal ehrlich, Kontroverse um geile Bordellbetreiberinnen hin oder her, ist dieser Song für Sie Sommer? Eben. Es ist nicht die Wärme, nicht die Sonne da oben und auch nicht der Kalender, der dafür sorgt, dass die Leute zum Schlagerphänomen „Layla“ abgehen – dafür ist einzig und allein Alkohol zuständig. Und darum soll’s hier sowieso schon mal gar nicht gehen.

Es gibt nämlich Wörter, die lassen sich nicht gut kombinieren. Wochenende ist so ein Wort. Es sagt doch allein schon genug aus, warum muss man da unbedingt noch „Pläne“ oder „Veranstaltung“ dranhängen? Wochenende ist Wochenende. Und ähnlich ist es ja mit dem Sommer. Das Wort allein lässt doch schon schwelgen! Sommer! Manche denken da an Sonne, vielleicht sogar Hitze, andere an Ferien, Freiheit und Eisdiele und wieder andere erinnern sich an den Geruch der Haut, die vorher in der Sonne brannte. Sommer ist Sommer. Warum also kombinieren?

Geht leider nicht anders, sagt der Ressortleiter, wir müssen schließlich Wichtiges herausfinden: Welcher ist Ihr, Achtung, jetzt kommt’s, Sommerhit? Welches Lied lässt Sie an all die oben aufgezählten Dinge denken, welcher Song untermalt den Sommer für Sie? Oder, anders gesagt: Was hören Sie gerade so?

Das haben wir uns auch in der Redaktion gefragt – und haben die Lieder gesammelt, die uns durch diesen Sommer tragen. Da gibt es ganz offensichtliche Knaller wie „About Damn Time“ der Sängerin und Flötistin Lizzo, aber auch etwas nachdenklichere Songs, die trotzdem zu Hits geworden sind, wie „As It Was“ von Harry Styles.

Ein Comeback-Song hat es ebenfalls in unsere Songauswahl geschafft, und daran hat Netflix schuld. Kate Bushs „Running Up That Hill“ ist in der neuesten Staffel von „Stranger Things“ zu hören und untermalt und trägt gleichsam die vielleicht poetischste Szene der Serie.

Und noch ein Comeback ist dabei, wobei Beyoncé ja höchstens weg war, um noch fabelhafter zu werden als sie sowieso schon war. „Break My Soul“ heißt ihr Lied, das mit House-Elementen spielt und das einfach in unsere Sommersong-Auswahl hineinmusste.

Wer nie enden wollende Ohrwürmer bevorzugt, ist bei Ava Max an der richtigen Adresse, deren Lied auch noch ein Ohrwurmspruch ist: „Maybe You’re The Problem“.

Bei Lucianos „Beautiful Girl“ erinnert schon das Video an Sommer – obwohl es natürlich auch sein kann, dass der Berliner Rapper auch sonst einfach gerne oben ohne am Pool abhängt.

Mit den Glass Animals und ihrem Song „Heat Waves“ hat es dann schließlich noch ein Song geschafft, der nicht in diesem Jahr erschienen ist. Aber nicht nur der Titel ist in diesen Tagen Programm, das Lied wurde außerdem auf TikTok wiederentdeckt.

Stimmen Sie ab: Welches Lied ist für Sie der Sommerhit 2022?