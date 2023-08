Die Beatles und die Abbey Road: Dank Zebrastreifen kommen nicht nur Fußgänger sicher auf die andere Straßenseite, sie sind auch Motiv weltberühmter Fotografien ­geworden. Als sie kamen, lösten die so harmlos aussehenden Striche auf dem ­Asphalt jedoch handfeste Debatten aus. Am 24. August 1953 führte der Gesetz­geber mit dem Paragraphen 26 der Straßenverkehrsordnung (StVO) erstmalig bundesweit die Fußgängerüberwege ein, im Amtsdeutsch gern als „FGÜ“ abgekürzt. Damit feiern die Zebrastreifen, die übrigens das Verkehrszeichen 293 in der StVO sind, in Deutschland an diesem Donnerstag ihren 70. Geburtstag.

Der Verkehr stellt sich vom Straßenrand seit jeher anders dar als vom Lenkrad aus. Der bequeme Sitz hinter ordentlich Knautschzone zwingt nicht gerade zur Vorsicht gegenüber dem schutzlosen Leib, der dem Strom tonnenschwerer rollender Kolosse ohne Airbag ausgeliefert ist. Eine Lösung musste her. Der Zebrastreifen sorgt seitdem für Gerechtigkeit: eine auf die Straße gezeichnete Mauer, zum Schutze der Schwächeren, Lahmen und Alten.

Doch bis die Führer der rollenden Freiheitssymbole der jungen bürgerlichen ­Ge­sellschaft tatsächlich anhielten, verging noch viel Zeit. Es galt noch elf Jahre das Motto: Freie Fahrt für freie Bürger! Autos mussten nur halten, wenn die Fußgänger bereits waghalsig den Streifen betreten hatten. Erst am 1. Juni 1964 trat die „Lex Zebra“ in Kraft, die den Fußgängern den Vorrang am Zebrastreifen einräumte.

Der Fußgänger kam jedoch nicht un­geschoren davon. Er solle doch bitte „in angemessener Eile“ die Straße überqueren, ebenso schnell „wie dies die eigenen persönlichen Fähigkeiten und die Verkehrslage zulassen“, wie es in der F.A.Z. aus dem Jahr 1964 zu lesen ist.

Autofahrer waren zornig

Die Lektüre der damaligen Debatte ist durchaus erheiternd, denn die „Lex Ze­bra“ rief den Zorn der Automobilverbände hervor: „Es wurde geltend gemacht, daß nur bei einem Viertel der Unfälle an Zebrastreifen den Kraftfahrern die Schuld zu geben sei. Dies, so argumentierte man, rechtfertige keinesfalls eine solche Begünstigung der Fußgänger“, schrieb es die F.A.Z. am 28. Mai 1964. Zwei Wochen später, am 12. Juni, berichtete diese Zeitung von Fußgängern, die „aus mißverstandenem Sozialprestige oder falsch plaziertem ‚Klassendenken‘ die Zebrastreifen mit provozierender Gemächlichkeit überqueren“. Welch Dreistigkeit der Passanten! Und wie aktuell: Gemächlichkeit beim Passieren treibt dem gemeinen Fahrer auch heute noch den Puls in die Höhe.

Die Folge des „Lex Zebra“ war jedenfalls, dass viele Zebras die Hufe schwingen mussten, weil sie den Verkehrsfluss behinderten. So waren am Ende der Neunzigerjahre etwa in Berlin von ehemals mehr als 1000 nur noch knapp 100 übrig. Mittlerweile sind es jedoch wieder mehr als 500. Also keine Angst vor dem Aussterben der Huftiere im Verkehr.

Aller Zorn brachte also nichts, die Regel blieb bestehen. Und wie beschrieb es ein nicht näher bekannter „Ausländer“ in der Ausgabe vom 6. Juni 1964: „Das Zebra gibt es schon jahrelang, und jetzt erst erscheint die Lex Zebra, und alle schicken sich an, den neuen Kodex mit deutscher Gründlichkeit zu studieren. Dabei ist es doch so einfach: Aufpassen auf den Fußgänger und dem Schwächeren das Vorrecht einräumen! Deutschland ist doch ein merkwürdiges Land!“

Der Zebrastreifen ist genau normiert

Neben der visuellen Ähnlichkeit zum Huftier – weiße Streifen auf dunklem Grund – hat die Gesellschaft für deutsche Sprache noch eine weitere Erklärung für die um­gangssprachliche Bezeichnung des Fuß­gängerüberwegs. So sei Zebra ein Akro­nym für „Zeichen eines besonders rücksichtsvollen Autofahrers“. Hört sich zwar sehr „gewollt“ an, passt aber. Den ersten Zebrastreifen gab es wohl in London. Bereits 1948 sollen hier punktierte Linien auf die Straßen gemalt worden sein, um den Verkehr zu beruhigen. 1951 wurde der Ze­brastreifen in Großbritannien ­ge­setzlich verankert. 1949 tauchte er erstmals in ei­ner internationalen Verein­barung auf, und zwar in dem am 19. September unterzeichneten „Protokoll über Straßenverkehrszeichen“ der Vereinten Na­tionen. Den ersten deutschen Ze­bra­streifen gab es wohl von März 1952 an in Ostberlin vor dem Bahnhof Schöneweide.

Natürlich ist er genau normiert: Mindestens drei Meter lang, die Striche und die Lücken der Markierung haben eine Breite von 50 Zentimetern. Der „Markierungsstoff“, wie Jan Ritter vom Referat Straßenausstattung der Bundesanstalt für Straßenwesen die Farbe nennt, muss genauen „funktionalen Mindestanforderungen“ genügen. Hier geht es vor allem um Tages- und Nachtsichtbarkeit, aber auch um Griffigkeit. So werden in den Markierungsstoff Glasperlen eingearbeitet, damit ein hohes „Retroreflexionsvermögen“ erreicht wird.

Der lustigste Zebrastreifen ist im norwegischen Ørje auf die Straße gemalt. In Anlehnung an den legendären Sketch von Monty Python weisen Schilder neben dem Übergang in der 3600-Seelen-Gemeinde darauf hin, dass die Straße nur mit Verrenkungen überquert werden dürfe. Dies führt regelmäßig zu lustigen Anblicken auf der Hauptstraße.