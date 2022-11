Die Social Media Sprechstunde : Fritz Meinecke hat den Hype auf seiner Seite

Männlich: Fritz Meinecke in Staffel eins von „7 vs. Wild“ im schwedischen Wald. Bild: Fritz Meinecke/Instagram

Hauptsache machen. Friedrich, genannt Fritz, Meinecke fackelt nicht lange. Mit dem Rad von Berlin nach Istanbul, in Billigausrüstung durch die Wüste oder bei zweistelligen Minusgraden im Schnee übernachten. Wenn Meinecke sich etwas in den Kopf setzt, zieht er es durch. Und wenn ihm etwas nicht passt, werkelt er so lange daran herum, bis jedes Detail stimmt. Aufgeben: ein Fremdwort. Wer ihn allerdings kritisiert, den tut er mitunter als „verweichlichten Gutmenschen“ ab. Gefällt ihm eine Meinung nicht, nennt er diese gerne auch mal „Bullshit“. Der Ort für all das: Youtube.

Kira Kramer Redakteurin vom Dienst bei FAZ.NET.



Fritz Meinecke hat mit seinen Outdoor- und Survival-Formaten so viel Erfolg wie kaum ein anderer deutscher Youtuber. Die zweite Staffel von „7 vs. Wild“, in dem sieben Webvideoproduzenten einzeln auf einer tropischen Insel ausgesetzt werden, um sich dort eine Woche durchzuschlagen, begeistert derzeit ein Millionenpublikum. Das Format, das Meinecke ins Leben gerufen hat, ist ein echtes Erfolgsrezept: Klar, auch der Fernseh-Abenteurer Bear Grylls hat sich seinerzeit in der Wildnis aussetzen lassen, doch hatte der stets ein eigenes Kamerateam dabei. Bei „7 vs. Wild“ hingegen soll alles echt sein – vom Sprung aus dem Helikopter über die vermüllten Strände bis hin zur Krokodilgefahr. Filmen muss das alles jeder selbst.

Mit Umwegen zu Youtube

Meinecke ist als Teilnehmer dabei. Seine Fähigkeiten, sich vor Ort zu bewähren, schätzt er im Vorfeld besser als die seiner Mitstreiter ein – ganz unprätentiös, versteht sich. Bloß einem anderen Teilnehmer traut er zu, ihm das Wasser reichen zu können. Und der hat nicht weniger als zwölf Jahre Bundeswehrerfahrung auf dem Buckel, Einsätze in Kundus, Masar-e-Scharif sowie Kabul, und trägt obendrein das Ehrenkreuz der Bundeswehr in Gold. Das mag manch einer für überheblich halten, aber Meinecke meint das ganz ernst; er ist sich seiner Sache sicher. Mit nichts als einer Machete auf einem Strandabschnitt, der bei Flut kaum mehr als zwei Meter breit ist, den undurchdringlichen Dschungel im Rücken, scheint er sich die meiste Zeit auch noch wohlzufühlen.

Doch Meineckes Weg führte alles andere als geradewegs auf die Insel. Bevor er zu Youtube kam, machte der Mann aus Magdeburg schon viele andere Dinge. Er begann eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker, brach sie wieder ab, ließ sich dann zum Bankkaufmann ausbilden, arbeitete kurz in dem Job und ging dann freiwillig für 15 Monate zur Bundeswehr. Schließlich folgte eine weitere Ausbildung zum Digital Artist für Videospiele. 2016 flimmerte Meinecke dann zusammen mit Wigald Boning über den History Channel. Meinecke ist also bereit, alles so lange umzuwerfen, bis er seinen Weg gefunden hat. Er ist ein „Macher“ – und war es auch schon, bevor die Jugendsprache das Wort jüngst für sich wiederentdeckte.