Corona vorbei, Krieg in der Ukraine – eine spanische Höhlenforscherin hat von all dem nichts mitbekommen. 500 Tage hat sie in selbst gewählter Isolation in einer Höhle in Granada etwa 70 Meter tief verbracht, regelmäßig musste sie in einer videoüberwachten Sicherheitszone vorbeischauen, wo ihr von ihrem Team Lebensmittel hinterlassen wurden, ansonsten lebte sie in einem Zelt. Die Forscher wollten herausfinden, wie sich die vollkommene Isolation auf einen Menschen auswirkt und welche neurologischen Veränderungen sich möglicherweise zeigen.

Johanna Dürrholz Redakteurin im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge

Beatriz Flamini sagt: Sie hatte eine super Zeit. „Ausgezeichnet“ nannte sie ihr Erlebnis direkt nach dem Aufstieg, „nicht zu übertreffen“. In der oberirdischen Welt wird Flamini nun (zu Recht) gefeiert, von manchen sogar regelrecht um ihre Erfahrungen beneidet. Die Glückliche!, heißt es da, nichts mitbekommen von all den Elendigkeiten dieser Welt. Und es stimmt vielleicht, es gibt durchaus schlimmere Dinge, als Krieg in Europa zu verpassen, tägliche Nachrichten über Mord, Totschlag, Vergewaltigung. Sich zuverlässig wiederholende verbale Entgleisungen irgendwelcher Menschen in der Öffentlichkeit, die sich dann ganz öffentlich entschuldigen (oder auch nicht). Reihenweise Diskussionen über Sachen, die man noch sagen darf oder nicht. Und dann auch noch Krieg.

Flaminis Experiment scheint aber auch deswegen viele Menschen anzusprechen, weil es beinahe poetisch anmutet. Franz von Assisi soll sich regelmäßig zum Beten in eine Höhle zurückgezogen haben. Auch die heilige Thekla soll ihren Lebensabend in einer Höhle verbracht haben, über der später eine Kirche errichtet wurde. Und Grenouille, der parfümliebende und frauenmordende Protagonist aus „Das Parfum“, verbringt sieben Jahre in einer Höhle, deren Einsamkeit er schätzt und in der er schließlich seine eigene Geruchlosigkeit entdeckt.

60 Bücher gelesen und Gedichte geschrieben

Auch Flamini hatte in ihrer Höhle genug Zeit zum Nachdenken (auch wenn sie wohl glücklicherweise andere Gedanken hatte als Grenouille). Sie hat nach eigenen Angaben etwa 60 Bücher gelesen, außerdem Erzählungen und Gedichte geschrieben.

Mehr zum Thema 1/

Vielleicht rührt unsere Sehnsucht nach Isolation auch daher? Nicht nur nichts mitzubekommen wollen, sondern auch nichts zu haben (Handy, Fernseher, Tablet), mit dem man irgendwas mitbekommen könnte oder sich ablenken könnte mit lauter mehr oder weniger mitbekommenswürdigem Kram. Einfach mal keine Termine und kein Internet – es ist anscheinend der Traum vieler Menschen, mal unter dem Stein zu leben. Und das, wo die nicht selbst gewählte, doch ebenso reale Isolation diverser Corona-Lockdowns noch nicht besonders lange her ist. Endlich Zeit, Geschichten zu schreiben und Bücher zu lesen! Das würde zwar auch ohne die Höhle gehen – doch dafür braucht es schon etwas mehr Selbstdisziplin. Allerdings auch nicht mehr als für das Unterfangen, 500 Tage unter der Erde zu hausen.