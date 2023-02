T reffen in einem Restaurant in Berlin, in das jetzt jeder geht. Um zwölf Uhr mittags sind das aber noch nicht viele. Sie sitzt schon im Halbdunkel der Bar, Norwegerpulli, Jeans, Blick aufs Handy. So könnte jede Dreißigjährige mit langen blonden Haaren aussehen. Aber es ist wirklich Toni Garrn, das wichtigste deutsche Model der Nach-Claudia-Schiffer-Generation, jetzt erstmals und endlich auch auf dem Titel des F.A.Z.-Magazins zu sehen.

Sie ist wieder da. Zu Beginn der Corona-Pandemie, da lebte sie noch in Manhattan, wurde Toni Garrn bewusst: „Ich brauche doch ein Zuhause in Europa.“ In kaum einer Stadt wirkte die Pandemie so niederschmetternd wie in New York. Schon im März 2020 gab es Tausende bestätigte Fälle, es wurden Not-Hospitäler eingerichtet, die Straßen waren wie leergefegt, die Stimmung war schrecklich. Am 1. Mai 2020 flog sie vom Kennedy-Flughafen aus nach Deutschland. „Seitdem war ich nicht mehr dort.“ Ihre New Yorker Wohnung hat sie vermietet.

Sie ist nicht allein zurückgekommen. Mit ihrem Mann Alex Pettyfer, mit dem sie seit vier Jahren zusammen ist, lebt sie nun in London und Berlin. Der 32 Jahre alte Brite war Model und arbeitet heute vor allem als Schauspieler und Produzent. Nach Jahren in Los Angeles wollte auch er gerne nach Europa zurück. Wobei Berlin für sie natürlich angenehmer ist, „ich fühle mich sowieso überall zu Hause“. Ihr Mann tut sich als echter Brite mit dem Deutschen schwer. Aber in den Lokalen in Berlin, die sich für wichtig halten, spricht ohnehin jeder Englisch. Als die Kellnerin im Restaurant die Miso-Suppe bringt, sagt Toni Garrn ganz automatisch: „Thank you very much!“