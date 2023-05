JULIA HUHNHOLZ UND FRIEDRICH GERLACH

Dieses Möbel ist noch keines: Dennoch wurde The Essence of Biocement in Mailand vom Rat für Formgebung als „Best of Best“ ausgezeichnet. Das Werk von Julia Huhnholz und Friedrich Gerlach (Bauhaus-Universität Weimar) besteht zu 100 Prozent aus selbstproduziertem Biozement. In Kombination mit Harnstoff und Calciumchlorid verbindet das Bakterium Sporosarcina pasteurii recyceltes Ziegelgranulat mit Calciumcarbonat. Die Herstellung erfordert weder einen Brennprozess, noch wird im Produktionsprozess CO2 ausgestoßen. Ein Projekt mit Zukunft – vielleicht ja als Möbel.