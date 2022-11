D ie wenigsten Besucher verirren sich in das Untergeschoss des Academy Museum. Das liegt schon an dem, was der Bau an der Miracle Mile in Los Angeles über der Erde zu bieten hat. Den Holzschlitten Rosebud aus Orson Welles' Klassiker „Citizen Kane“ zum Beispiel, eine Leihgabe des Filmemachers Steven Spielberg. Oder das berühmte Blumenkleid, das die Schauspielerin Florence Pugh als Maikönigin in Ari Asters Horrordrama „Midsommar“ trug. Und den mit Wunden übersäten Silikontorso, den Leonardo DiCaprio nach dem Bärenangriff in dem Historienthriller „The Revenant – Der Rückkehrer“ während der Dreharbeiten täglich anlegte – eine Kreation der Kostümbildnerin Siân Grigg mit Brusthaar, blasser Haut und versteckten Schläuchen, um DiCaprio auf seinem Weg in die Zivilisation immer wieder bluten zu lassen.

Die Relikte der Filmkunst stehen oben, in den Glasvitrinen des Museums der Academy of Motion Picture Arts & Sciences (AMPAS), in warmem, fast andächtigem Licht. Unten, im Keller des historischen Baus, werden die Besucher von kaltweißen Neonstrahlen empfangen. Durch zahlreiche Brandschutztüren geht es in einem Labyrinth von Fluren zu den zumindest auf den ersten Blick glanzlosesten Räumen des Museums, ins Restaurierungsatelier. „Besucher“, sagt die Kuratorin Jessica Niebel, „empfangen wir hier unten eher selten. Genau genommen nie.“