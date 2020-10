Ihr Leben: ein Spiel



Schon ihr Spitzname stammt vom Sport. Mit zehn, in der Grundschule im Harz, rannte sie die 50 Meter schneller als die anderen Mädchen: Damals taufte ihre beste Freundin sie „Flitzi“. Es wurde der Name, unter dem Phylicia Whitney heute noch auftritt. Inzwischen als Moderatorin im E-Sport. Wenn die besten Videospieler Deutschlands gegeneinander antreten, in Counter-Strike, in Rainbow Six Siege oder League of Legends – dann leitet immer ein Moderator durch die Veranstaltung. Die beliebteste ist Flitzi.



E-Sport ist Videospielen als Sport – also vor Publikum, mit Spielern, die ihr Fach trainieren oder sogar hauptberuflich ausüben. Uli Hoeneß sagte im August in einem Interview: „Dieses ganze elektronische Zeug, E-Sport und all das, macht mir richtig Angst.“ Dabei ist dieses Zeug heute ein Massenmarkt. Das hätte Hoeneß in der eigenen Firma sehen können: Der FC Bayern München hat ein erfolgreiches E-Football-Team für das Game Pro Evolution Soccer. Im E-Sport passiert derzeit fast täglich etwas. Die Ladenkette Saturn hat gerade in Köln eine E-Sport-Arena eröffnet, das Xperion, auf 3000 Quadratmetern. Es gibt eine virtuelle Bundesliga (Bremen ist deutscher Meister), es gibt Veranstaltungen, zu denen 30.000 Zuschauer kommen. In den Corona- Zeiten, in denen man nur am Bildschirm zuschauen darf, haben sich die Nutzerzahlen der Streams etwa verdoppelt.