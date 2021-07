Das von dem Architekturbüro entworfene, 2018 fertiggestellte und mehrfach preisgekrönte „The Retreat at Blue Lagoon" – Islands erstes und bislang einziges Fünf-Sterne-Hotel mit Edelrestaurant und einer Wellnessanlage mit Dampfgrotten und Anwendungssuiten drei Meter unter der Erde – ist insofern ein Vorzeigeprojekt. Die geschwungenen Flügel des Hotels, deren Wände sich mal um freigelegte Lavaformationen legen oder im geothermalen Wasser stehen, ergänzen die bisherigen Gebäude der Blauen Lagune. Der Thermalsee, den National Geographic in seine Liste der 25 Weltwunder aufgenommen hat, wird seit den 1990ern als Spa genutzt – den ersten Komplex entwarf Sigríður Sigþórsdóttir übrigens schon damals mit. Während die Suiten des The Retreat mit eigenen kleinen Pools daherkommen, steht die Hauptanlage für alle Besucher gegen ein entsprechendes Entgelt offen.





In dem warmen, milchig blauen Wasser, wo vom Boden her immer mal wärmere oder kältere Ströme an einem vorbeiziehen, wird das Baden eigentlich mehr zum Spektakel als zum entspannenden Ritual: Im gigantisch großen Pool in einem ziemlich pittoresken vulkanischen Becken schwebt über dem Wasser eine Bar, in der Cocktails ausgeschenkt werden; in einem Spa-Häuschen können sich die Badegäste Schönheitsmasken auflegen lassen. Beizeiten plantschen Trauben jauchzender Besucher mit weiß verschmierten Gesichtern an einem vorbei.