In Berlin gibt es 600 Friedhöfe nur für klassische Gräber, obwohl immer weniger Leute so eine Bestattung wollen. Was für eine Verschwendung von Freiraum! Auch der Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg, den wir gerade umbauen, der größte in Europa, benötigt eigentlich nur noch drei Viertel seiner Fläche. Es gibt viel mehr Feuerbestattungen, und Urnen brauchen eben weniger Platz. Es gibt jetzt schon Firmen, die mit Verfahren experimentieren, die den Körper nach dem Tod nahezu rückstandsfrei auflösen. Viele ältere Grabstätten sind heute so verschmutzt wie Industrieböden, all die Prothesen, künstlichen Gelenke und Zahnfüllungen gelangen ja auch in die Erde. Das ergibt nicht den besten ökologischen Fußabdruck.



In Japan gibt es schon digitale Friedhöfe, damit meine ich nicht einfach QR-Codes am Grab, sondern Web-Trauerportale, Friedhof-Apps mit einem virtuellen Grab. So etwas wie Facebook könnte einmal der größte Friedhof der Welt werden. Schon heute sind Familien und Freunde auf so unterschiedlichen Kontinenten verteilt. Welchen gemeinsamen physischen Ort der Trauer soll man da wählen? Es ist doch schön, einfach eine digitale Blume hinterlassen zu können.