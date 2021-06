In Politik wurde gerade wieder einmal gestritten. Einer aus ihrer Klasse vertritt merkwürdige Meinungen zu Minderheiten in Amerika und „White Lives Matter“. Der steht aber auf verlorenem Posten. Politisch sind sie alle. Wenn nicht gerade Corona ist, demonstrieren sie fürs Klima. Bei einem Schülerforum zu Demokratie und Verfassung hat Isabel sogar kürzlich Karl Lauterbach getroffen. Luis und Isabel scheinen ihre Leidenschaft für die Schule zu teilen, während Johannas Herz eher für nächtliche Kommunismus-Diskussionen und Skaten am Hafenpark schlägt. Nächstes Jahr machen sie Abi.



Wenn sie über ihr Leben in dieser Zeit sprechen, hat jedes Thema eine politische Dimension. Wie auf eine Modellansicht hinter einer Glaswand blicken sie auf ihre Pläne, die Strukturen der Schule, die gesellschaftlichen Verhältnisse. Isabel lehnt auf einem Baumstumpf. Mit ihrem Eis sitzen sie in einem kleinen Park nahe der Schule und hören einander andächtig zu, während Johanna Grashalme zwischen ihren Fingern zerkleinert. Unterbrochen wird niemand.



Eigentlich gehen alle gern in die Schule, ein bodenständiges Gymnasium im Süden der Stadt, mit Schülern aus vielen verschiedenen Herkunftsländern.

Luis liebt Chemie, weil sie ihm hilft zu verstehen, „was in der Natur passiert – und die Vorgänge im Körper“. Isabel hat Deutsch als Leistungskurs. „Das liegt mir einfach.“ Sie hatte in der letzten Arbeit 15 Punkte, Bestnote. Sie hatte sich schon gedacht, dass ihr Leben ab der Oberstufe nur noch aus Schule bestehen würde. Sie will ein 1,0-Abitur, für das Psychologiestudium in Leipzig. Gut, man konnte spazieren gehen, man hat telefoniert in den letzten Monaten. Aber irgendwie wurde die Schule noch dominanter, als sie es sich vorgestellt hat. Isabel ist die Perfektionistin, an der man sich reiben kann. Sie liebt Kontrolle. Planen hilft. Etwa die Zukunft mit ihrem Freund, der in Leipzig Lehramt studiert. Wenn sie nicht weiter eine Fernbeziehung führen will, muss sie dorthin. Die Kinderbetreuung haben sie auch schon besprochen. Für einen Lehrer sollte es ja nicht so schwer sein, Elternzeit zu nehmen.