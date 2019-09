Nachhaltigkeit neu denken : Wir brauchen mehr Zukunft

Plastik im Meer, sterbende Fichten – das will niemand. Aber wie sieht das bessere, moderne Morgen aus? Bild: F.A.Z. Quarterly

Kaum etwas ist so nachhaltig wie die Nachhaltigkeit: Das Prinzip wurde im 17. Jahrhundert formuliert – und in diesem Sommer, da die Fichten sterben, erledigt von der Dürre und den Borkenkäfern, können wir all seine schrecklichen Konsequenzen besichtigen. Nachhaltigkeit ist ein Begriff aus der Forstwirtschaft; er besagt, dass man nicht mehr Bäume fällen soll, als zur selben Zeit nachwachsen. Und weil die Fichten sehr gut nachwachsen, haben wir jetzt die Monokultur. Und die Desaster, die daraus folgen.

Und so schallt es heraus aus unseren Wäldern, dass Nachhaltigkeit kein Wert an sich ist. Was dem Marktwert des Begriffs aber anscheinend nicht schaden kann. Wer immer irgendetwas zu verkaufen hat und dabei am Plastik, am Wasser, woran auch immer spart, nennt, was er da tut: nachhaltig.

Ein Gleichgewicht des Schreckens

Und wenn wir uns eine Welt vorstellen, in der überhaupt keine Ressourcen mehr verschwendet würden, dann sähen wir vor uns, wie Menschen in naturbelassenen Kleidern in selbstgepflückte Biofrüchte beißen, auf selbstrecycelten Fahrrädern ihre Ferienreise nur ins nächstgelegene Mittelgebirge machen; und zum Einkaufen gehen sie, wenn sie überhaupt etwas einkaufen, mit einer zehn Jahre alten, selbstgeflickten Tasche aus heimischem Hanf. Es ist ein säkularisiertes protestantisches Jammertal – so nachhaltig, dass wir diese Vision seit zwanzig, dreißig Jahren kennen. Wenn es nicht schon fünfhundert sind.

Kaum etwas ist so nachhaltig wie die Vorstellung, dass wir, wenn wir die Ressourcen des Planeten schonen und erhalten wollen, die Luft, das Wasser, die Pflanzen und die Tiere: dass wir uns dann beschränken müssen. Dass unser Leben dann nur die Schwundstufe des Lebens sein kann, das wir heute führen. Keine Verschwendung, keine Mode, kein Luxus, und alles Alte wird geflickt, gewaschen und repariert, bis Form und Farben verschwunden sind. Etwas Neues kommt nicht mehr, weil nämlich für alles Neue auch neue Ressourcen erschlossen werden müssten.

Vermutlich wäre es zynisch zu sagen, dass es letztlich egal sei, ob die Zivilisation an einem Mangel an sauberem Wasser, guter Luft und dem Verschwinden der Arten zugrunde geht; oder ob sie am Mangel an Lust, Sinnlichkeit und dem Verschwinden von allem Überflüssigen, Verrückten und Exzessiven verdorrt. Aber das Gleichgewicht, das mit Verzicht und Askese zu erreichen wäre, wäre ein Gleichgewicht des Schreckens. Ein Jammertal.

Der menschenunwürdigste Billigflug

Genau das Gegenteil ist also erstrebenswert: Damit beim Alten bleiben oder zum alten Zustand zurückkehren kann, was erhalten, gerettet, wiederhergestellt werden muss als Grundlage für unser Überleben, also jene Ressourcen der Natur, die wir gerade verschwenden, vergiften, verheizen: Damit das alles bleibt, muss sich als Allererstes vielleicht nicht alles, aber sehr, sehr vieles ändern. Es müssen Ressourcen angezapft werden, die, wenn man sie nutzt, nicht weniger, sondern eher mehr werden. Also Geist und Intelligenz, Imagination, Neugier und die Freude an allem Neuen.

Und am Anfang müsste die Einsicht stehen, dass unser Leben, so wie es heute ist, nicht gut genug ist, als dass wir uns mit dessen ärmlicher Schwundstufe zufriedengeben könnten. Nicht ein ärmeres, sondern ein anderes, ein reicheres Leben wäre das Projekt – nur dass man diesen Reichtum halt nicht am Benzinverbrauch eines Verbrennungsmotors oder dem Besitz einer Frequent-Traveller-Karte messen würde. Oder an der Frage, wer die dicksten Würste aus billigem Fleisch auf seinen Grill legen kann.

Aber natürlich haben all jene recht, die dagegen sind, all diesen Ressourcenraubbau zu verbieten: nicht, weil das Verbrennen von Kohle, Öl und Regenwäldern doch nicht so schlimm wäre. Sondern weil noch das wässrigste Grillfleisch und der menschenunwürdigste Billigflug zu Kostbarkeiten werden, wenn man sie verbietet.