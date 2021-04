Mein Freund Juan Felipe hat aus unserer unmittelbaren Umgebung so etwas wie unseren Spielplatz gemacht. Wir wohnten bei seiner Familie in einem Haus auf einem Berg außerhalb von Medellín mit üppigem Grün und Bauernhof-Tieren. Das fühlte sich alles an, als wäre ich in einer Traumlandschaft fern der Realität gefangen, ohne ein absehbares Ende, aber alles in allem hatte ich wohl ein Riesenglück angesichts der Umstände.