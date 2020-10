Dass Lehm auch in westlichen Metropolen viel bewirken kann, davon ist Heringer überzeugt. Ihr Traum ist es, mitten in Manhattan einen Lehm-Wolkenkratzer aus der Erde wachsen zu lassen. Wer sich Bilder der imposanten alten Wüstenstadt Shibam im Jemen anschaut, in der bis zu neun Stockwerke hohe Lehmhäuser stehen, dem wird klar, dass diese Idee gar nicht so abwegig ist. Das größte Problem des Lehms ist sein Image: alt, matschig, klebt am Schuh. Dabei kann man mit Lehm so ziemlich alles bauen.

Über die Frage, die man eigentlich nicht stellen darf, ob nämlich Frauen anders bauten als Männer, denkt Heringer lange nach. Eher weiblich sei vielleicht, dass mehr der Prozess im Mittelpunkt stehe: Das Baubudget fließt direkt in die Hände der Menschen am Ort, sie gewinnen Vertrauen in sich und die eigene Arbeit, und der Transfer von Wissen hat zur Folge, dass fast jeder einfache Häuser aus Lehm bauen kann. Würde man Lehm im großen Maßstab einsetzen, hätte das ihrer Ansicht nach eine enorme „gesellschaftliche Sprengkraft“. Natürlich interessieren sich auch Männer für die Prozesse. Aber ihre Uni-Kurse besuchen mehr weibliche Studierende. Sie ist auch ein Vorbild. Denn noch immer gibt es an deutschen Architekturfakultäten zu wenig Professorinnen.