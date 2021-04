Hikma, so heißt der Gebäudekomplex in Dandaji, ist inspiriert vom Bayt al-Hikma, einem mittelalterlichen „Haus der Weisheit“ in Bagdad, wo einst Gelehrte über geistliche wie weltliche Fragen sinnierten. Jugendliche in Niger „haben wenig Zugang zu Bildung, aber viel zu Religion. Wir sind umgeben von Ländern wie Nordnigeria mit Boko Haram, wir haben Mali, Algerien und Libyen. Da können sich junge Menschen schnell radikalisieren“, sagte Kamara auf einer Konferenz. In Dandaji treten säkulares Wissen und Religion mittels Architektur in einen friedlichen Dialog. Die alte Moschee wurde nur von Männern besucht, die neue hat auch einen Gebetsraum für Frauen. Kamara ist auch eine Reformerin für die Rechte der Frauen.



Das neueste Projekt von atelier masōmī hängt mit einem besonderen Ort in Niamey zusammen. Einst durch den Masterplan der französischen Kolonialmacht entlang eines flachen Tals in zwei Teile geteilt, trennt diese natürliche Barriere die Stadt noch immer in Arm und Reich. Kamara will den Grenzstreifen im Auftrag der Stadt aufwerten und die Bezirke annähern. Dafür entwarf sie ein Kulturzentrum, einen Mix aus öffentlichen Plätzen und Gebäuden, einen Ort für alle, der stolz machen, aber nicht einschüchtern will und für den auch eine städtische Bücherei geplant ist. Die nämlich gibt es in Niamey bisher nicht. Und die wünschten sich besonders die nigrischen Jugendlichen, mit denen Kamara regelmäßig Workshops veranstaltet, um herauszufinden, was die zukünftigen Nutzer ihrer Gebäude eigentlich wollen und brauchen.



Platz 189 von 189 belegt Niger auf dem Human Development Index, der sich aus den Faktoren Lebenserwartung, Bildungsniveau und Pro-Kopf-Einkommen ergibt. Da erscheint es folgerichtig, dass Kamara vorerst nur in ihrer Heimat wirken will. Aber auch hierzulande wird man noch viel von ihr hören. Von einer Frau, die überzeugt ist: „Die Zukunft stellt uns vor Herausforderungen wie die Klimakrise, rasante Urbanisierung und Bevölkerungsexplosionen, für die wir in der Architektur erst dann wirkliche Lösungen entwickeln können, wenn wir unsere Sichtweise dekolonisieren.“