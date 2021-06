Am Abend erwartet uns das gemütliche Base Camp mit einem Mahl, das auf dem offenen Feuer zubereitet wurde: riesige Steaks von Rindern aus der Gegend, perfekt auf dem parilla gegrillt. Beim flackernden Kerzenschein in der gemütlichen Hütte werden zahlreiche Geschichten und Erfahrungen ausgetauscht. Jakob gesteht, dass seine Eltern sich für ihn eine stabilere, sprich städtische Zukunft erträumt hatten, aber er war seinem Herzen gefolgt und seiner Leidenschaft für das einsame, wilde Patagonien. Er fand seine Inspiration unter anderem bei einem alten Gaucho, der ein bescheidenes Leben in einer abgelegenen Hütte führte, fast wie ein Einsiedler. Er lebte allein mit seinem Pferd und war mit seinem bescheidenen Dasein zufrieden. Das bestärkte unseren Guide, sich für ein Leben auf dem Land zu entscheiden. Der Malbec- Wein fließt am Feuer in Strömen, der imposante Nachthimmel ist klar und nah.

Der Morgen zieht rasch herauf, schon steht wieder frisch gebrühter Kaffee auf dem Holzofen. Wir werden das Gebiet um das Camp herum erkunden und im El Bosque Fly Camp übernachten, wo wir die Wahl haben, entweder in einem kleinen Zelt zu nächtigen oder in einem warmen Schlafsack unter freiem Himmel. Die Sternenpracht hier ist legendär, der Grund ist offensichtlich: Völlig ohne störenden künstlichen Lichteinfluss, wie man ihn in Europa praktisch überall gewohnt ist, leuchten sie wie Diamanten vor einem tintenschwarzen Hintergrund. Ein Gefühl von Erhabenheit und Demut macht sich breit. Dieser einzigartige Anblick lässt niemanden kalt.