Wie sehr die Erde auf unseren Schutz angewiesen ist, ist dem Mitgründer des Schweizer Sportswear-Labels ON schmerzlich bewusst: „Hier in den Alpen spürt man die Folgen des Klimawandels besonders stark“, sagt Caspar Coppetti, der seit dem ersten Lockdown in sein Herkunftsdorf im Engadin zurückgekehrt ist. Naturschutz ist für ihn Herzenssache, schließlich geht es auch um die Bewahrung seiner Heimat. Bei der Herstellung von Laufschuhen verwendet das Unternehmen biobasiertes Polyamid und Polyester aus der Rizinusbohne, die selbst in der Wüste wächst und keine Agrarflächen für Nahrungsmittel beansprucht. Außerdem setzen die Schweizer auf Kreislaufwirtschaft. Dabei orientieren sie sich an der Idee des geschlossenen Kreislaufs, die in der Raumfahrt umgesetzt wird: Alles muss möglichst wiederverwertbar sein, denn im All kommt man nicht an neue Ressourcen. Im Herbst kann man das Ergebnis auf der Erde testen und das Modell Cyclon im Monatsabo bestellen. Ist der Schuh verschlissen, schickt man ihn zurück, er wird komplett recycelt und zu einem neuen Schuh verarbeitet. Neue Schuhe erhält der Abonnent dabei, so oft er will. Viviane Gut (im Bild links), die als Head of Sustainability für das Unternehmen tätig ist, sagt: „Nachhaltigkeit heißt nicht automatisch Verzicht.“