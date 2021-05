Wenn etwa die Firma Ziinlife in New York ihre Entwürfe zeigt, sind die meisten Besucher überrascht, dass sie aus Schanghai kommt. Ziinlife ist besonders bei jungen Familien in chinesischen Metropolen einer der begehrtesten Möbelhersteller. Das Unternehmen gibt keine regulären Kollektionen heraus, sondern widmet sich einzelnen Problemen. „Jedes Jahr konzentrieren wir uns auf ein oder zwei große Themen, die die Menschen in ihrem Alltag beschäftigen“, sagt Kiran Zhu, der als Kind oft beobachtete, wie seine Familienmitglieder Möbel umbauten, um sie praktischer zu machen. Nach dem Studium in Mailand kehrte er nach China zurück und gründete die Marke für erschwingliche, zugängliche Möbel 2013 mit seiner Geschäftspartnerin Lily Yang.

Der Name „ziin“ spielt dabei auf das chinesische Wort „zhiin“ an: Seelenverwandte. Also Möbel, die auf jede Lebenslage gefasst sind. Zu den Bestsellern gehören ein Sessel für kleine Räume, in den man sich auch legen kann; ein Schreibtisch für Kinder, der mitwächst, oder ein Tisch, dessen Unterseite gepolstert ist, damit weder Knie noch Kinder sich stoßen; ein Schminktisch, der blitzschnell zum Schreibtisch wird. „Die Stücke müssen nicht nur praktisch sein, sondern auch die Gefühle ansprechen“, sagt Zhu. Viele Entwürfe haben eine spielerische Komponente: Das „Pea Pod Sofa“ etwa sieht aus, als seien die Minions eingezogen.