Es war in der Raumfahrt nie um Forschung gegangen, sondern immer nur darum, Wolkenkratzer zu bauen, die fliegen können. Der Raketenbau ist die Vollendung des Stahlhochbaus, so wie der Pyramidenbau im alten Ägypten die Vollendung der Steinbearbeitung war.

Nicht alle waren 1969 in Woodstock oder in Florida, um den Start von Apollo 11 zu sehen. Ein paar Leute blieben zu Hause, um das in Gang zu setzen, was wir heute das Internet nennen. Am Abend des 29. Oktober 1969 stand die erste Datenverbindung zwischen zwei voneinander entfernten Computern. Damit begann ein neues Menschheitsabenteuer – die Erkundung des in uns selbst gelegenen Universums. Einer Sphäre der Zeichen, zu der ausschließlich Menschen Zugang haben. Das Internet ist die Demokratisierung der bemannten Raumfahrt. Nun kann nicht mehr nur eine Handvoll Astronauten auf die Reise gehen. Jetzt kann jeder mitfliegen.

Heute ist das Netz im Begriff, zu einer Umweltbedingung zu werden. Zu etwas, das immer und überall da ist. Die digitale Transformation rauscht um die Erde, niemand entgeht diesem Wandel. Früher gab es einen Zustand, dann eine Veränderung und dann einen neuen Zustand. Jetzt ist Veränderung der Zustand.



Das Internet verwandelt den ganzen Planeten in einen phantastischen Körper, der sich in einen funkelnden Schleier aus Satelliten hüllt. Benutzeroberfläche, das ist nun auch die Haut des Benutzers. 2007 wurde die Zuwendung, die wir Maschinen entgegenbringen, mit dem Multitouch-Display des iPhones in eine neue Ära geführt. Einen Computer zu bedienen, indem man ihn streichelt, war eine Zäsur.