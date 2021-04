Design Thinking ist keine Glaskugel, in der die Zukunft aufscheint, eher Yoga für den Kopf, das Grenzen sprengen und Ideen freisetzen soll. Vor 15 Jahren markierte der von dem Designbüro Ideo entwickelte Ansatz so etwas wie die kopernikanische Wende von der Industrie- zur Internetwirtschaft, in der gute Ideen wichtiger sind als fette Maschinen. Fortan drehte sich alles um die Nutzer, entwickelt wurde in gemischten Teams und mit fast naiver Freude am Machen. Auch wenn das für Designer nichts Neues war, bedeutete es doch einen Fortschritt in der Unternehmensberatung. Bereits 2004 brachte „Business Week“ die Titelgeschichte „The Power of Design“. Darin feierte Bruce Nussbaum den Ideo-Ansatz, spielerisch auf unerwartete Lösungen zu kommen. Das Aufmacherbild zeigte, was Kritiker wie Natasha Jen („Design Thinking Is Bullsh*t“) inzwischen als bloße Formalie vieler mittelmäßiger Design-Thinking-Workshops verurteilen: Unmengen Post-its fliegen über den Besprechungstisch, und das Team ist umzingelt von vollgekritzelten Flipcharts. Ideo hat das befreiende Chaos genial vermarktet. 2005 führte die Stanford University Design Thinking als Studiengang ein. Und adelte damit den agilen Ansatz, Design-Denken wie einen Virus in verstaubte Firmen einzuschleusen. Was aber sagen Gestalter zum großen Durchmarsch ihrer ureigenen Ansätze?