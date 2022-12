27. Dezember 2022





FOTOS: Joseph Kadow

Viele Designer haben die Brisanz des Themas entdeckt und werten Schlafkleidung als Daywear auf: Sie entwerfen Mode, in die man sich hüllt wie in eine Komfortzone, in der man sich bei Gelegenheit sofort zur Ruhe legen kann. Für uns setzen der Berliner Fotograf Joseph Kadow, der für internationale Magazine und Kunden an der Schnittstelle von Kunst und Modefotografie arbeitet, und die französische Stylistin Natacha Voranger, die unter anderem für Mugler arbeitet, den Schlaf als wertvollen, dem hektischen Alltagentrückten Zustand in Szene.